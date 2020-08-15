تدشين أعمال «العربية للماركات الفاخرة» في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت المجموعة العربية للماركات الفاخرة (TALG) عن تدشين أعمالها في الإمارات، لتضم تحت مظلتها مجموعة من العلامات الإماراتية الفاخرة التي سيجري الترويج والتسويق لها عربياً وعالمياً.

وأكد مروان السركال الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن المجموعة تهدف إلى ابتكار وتطوير ماركات فاخرة خاصة بها إلى جانب تبني واستحواذ مشاريع إماراتية في مجالات الأزياء والمجوهرات ومواد التجميل والإكسسوارات والعطور والأحذية وغيرها من السلع الفاخرة التي يصنعها ويبدع في تصميمها أبناء الإمارات والدول العربية، حيث ستعمل المجموعة على إطلاق واحتضان هذه المشاريع ودفعها للتوسع والنمو والانتشار إقليمياً وعالمياً.

وقال إننا مهتمون برعاية أصحاب الأفكار المبتكرة سواء من المواطنين أو المقيمين العرب، في مجال التصميم والتطوير من أجل إطلاق ماركات إماراتية فاخرة يمكنها المنافسة إقليمياً وعالمياً.

وأكد أن هناك العديد من الفرص للاستحواذ على شركات محلية قائمة تصنع سلعاً ومنتجات فاخرة أو إطلاق علامات جديدة في عدد من المنتجات عبر تبني المواهب، مشيراً إلى أن هناك العديد من الفرص المتاحة بالقطاع الاقتصادي رغم تأثيرات فيروس كوفيد -19، وانعكاساته على الاقتصاد المحلي والعالمي، وتوجد شركات تعرضت لـ«تدفق نقدي سلبي» جعلها عاجزة عن سداد التزاماتها والاستمرار في العمل، الأمر الذي يعتبر فرصة مناسبة للاستحواذ عليها بأسعار مناسبة وإدارتها بشكل أفضل يضمن استمرارها في العمل وتحقيق النجاح.

وأفاد أن شركة «كارتر آند وايت - دبي» للملابس الفاخرة انضوت تحت مظلة المجموعة في مجال الأزياء والمنتجات القطنية، مشيراً إلى أن الشركة تمكنت أيضاً من الحصول على عقود مهمة للتعاون مع شركات إيطالية وعالمية لتوريد منتجاتها إليها.

وذكر أن المجموعة بصدد الكشف خلال الفترة المقبلة عن عدد من الماركات الفاخرة لعدد من المنتجات والسلع الوطنية والعربية، والتي ستنضم تحت مظلة الشركة الواسعة، والتي تشكل فرصاً استثمارية مهمة للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

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