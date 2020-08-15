«العويس للعقارات» تطلق خطة مرنة للمستأجرين الجدد

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت شركة سلطان بن علي العويس للعقارات، حملة مدتها 90 يوماً، تحت اسم «سمارت موف»، مخصصة للمستأجرين الجدد تشمل أكثر من 3000 عقار في جميع أنحاء الإمارات، وتقدم الحملة خطط سداد مرنة للإيجارات، ومن دون عمولات، وتتيح للمستأجرين الانتقال قبل دفع أي وديعة تأمين.

وقالت حليمة العويس، الرئيس التنفيذي للشركة: «يمكن أن يكون نقل المسكن مهمة شاقة بغض النظر عن التكاليف المالية المرتبطة به، والتي قد تشمل رسوماً غير محسوبة مثل العمولات والودائع. وفي حين أن مصالح قطاع بأكمله تعتمد على بعض هذه الرسوم، وينبغي عللشركات اتخاذ موقف مسؤول خلال هذه الأوقات الصعبة، ومن هنا تعد حملة سمارت موف مساهمة متواضعة منا لتعزيز مصالح القطاع ودعم الظروف الفردية لكل مستأجر».

وأضافت: «تحولت البيوت خلال هذا العام في ظل القيود التي أحدثها الوباء، إلى مكان للعمل والدراسة والاستراحة، ويبحث المستأجرون عن منازل مناسبة لجميع الأغراض وتحقق أهداف كل فرد من شاغليها، وقد شهدت فترة الإغلاق الاقتصادي زيادة ملحوظة في عمليات البحث عن مواقع يسهل الوصول إليها، وشقق كبيرة لها شرفات، وعن فيلات وتاون هاوس فيها مساحات خارجية مثل الحدائق والشرفات والمسابح».

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