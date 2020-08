دبي الأولى عالمياً في تقديم أفضل تجربة سياحية

المصدر: دبي – البيان

جاءت دبي بالمركز الأول عالمياً في تقديم أفضل تجربة سياحية للمسافرين من مختلف دول العالم وفقاً لتصنيف موقع تريب أدفايزر Tripadvisor، وذلك من خلال رحلات السفاري التي تنظمها شركة أوشن إير للسياحة، التي تم تكريمها بجائزة ترافيلرز تشويْس«Travellers' Choice» لعام 2020 ضمن فئة أفضل التجارب عن رحلات السفاري الفاخرة على الكثبان الرملية الحمراء وركوب الجمال مع حفلات الشواء في المخيمات الصحراوية.

وتحظى Tripadvisor بسمعة عالمية، لاسيما أنها تتلقى بشكل مستمر درجات تقييم ممتازة من عملائها، حيث تعتبر هذه الشبكة أضخم تجمع إلكتروني عبر الانترنت للسفر في العالم، والتي تمكن المسافرين من تخطيط رحلاتهم المثالية من خلال تقديم نصائح معتمدة وموثوق بها، وذلك اعتماداً على تجارب مسافرين آخرين شاركوا بآرائهم حول التجارب التي خاضوها.

وتجد العائلات المزيد من المتعة لمن يرغب في استكشاف الصحراء في دبي، والتي تقع على بعد دقائق فقط من مركز المدينة، حيث يستمتع الجميع بمساعدة المكاتب السياحية المعنية بتأمين وسائل النقل في قيادة مركبات الدفع الرباعي، واعتلاء الكثبان الرملية، بالإضافة إلى ركوب الجمال، وحمل الصقور، والاستمتاع بالضيافة الإماراتية الأصيلة حال دعوتهم إلى بوفيه عشاء فاخر.

أفضل التجارب للزوار

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "تحرص دبي على تقديم أفضل التجارب لزوارها من شتى أنحاء العالم، فيما نواصل في "دبي للسياحة" جهودنا للترويج للإمارة كوجهة سياحية مميزة بما تتضمنه من مقومات وعروض سياحية هائلة، وكذلك بما توفره من خيارات متنوعة تلبي تطلعات السياح على اختلاف فئاتهم العمرية وأذواقهم، كما نعمل سوياً مع شركائنا في قطاع السياحة لتوفير تجارب استثنائية ورائعة للزوار، بالإضافة إلى تقديم باقات تحفزهم على خوض مثل هذه التجارب التي تبقى ذكرياتها عالقة في أذهانهم مدى الحياة. وتؤكد هذه الجائزة على المكانة المتميزة لدبي كوجهة رائدة عالمياً في تقديم تجارب استثنائية، وبهذه المناسبة نود أن نهنئ شركة أوشن اير للسياحة على هذا الإنجاز المهم، وما تقدمه من تجارب استطاعت أن تحظى بإعجاب السياح".

وتزايد الطلب على تجارب المغامرات التي تحظى بشعبية واسعة في أوساط المسافرين، لاسيما رحلات السفاري في الصحراء، حيث أظهر التقرير السنوي للزوار الدوليين لعام 2019 الصادر عن «دبي للسياحة» أن 41 بالمئة من إجمالي الزوار الدوليين استمتعوا بتجارب مميزة ضمن فئة مغامرات الصحراء.

أرقى الخدمات

ومن جهته قال عصام صلاح، المدير التنفيذي لشركة أوشن اير للسياحة: "نحن سعداء بهذا الإنجاز الكبير وحصولنا على المركز الأول عالمياً كأفضل تجربة سياحية لعام 2020، والذي يعتبر ثمرة التعاون مع "دبي للسياحة" وجهودها الواضحة في الترويج لدبي في مختلف دول العالم لجذب السياح وتشجيعهم على خوض تجارب مميزة في المدينة، وكذلك حرص فريق عمل الشركة على تقديم تجارب مميزة للسياح، تعكس التنوع الغني الذي تمتاز به دبي، التي أصبحت اليوم واحدة من أفضل المدن السياحية العالمية. وأود أن أهدي هذا الإنجاز إلى حكومة وشعب الإمارات، كما أتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا على حسن تقديرهم، وكذلك الشكر موصول إلى فريق العمل على التزامهم وجهودهم بتقديم أفضل وأرقى الخدمات والتجارب. ولا شك أن هذه الجائزة ستكون حافزاً لنا لتقديم الأفضل مستقبلاً".

السياحة المستدامة

ومن جانبه أكد جاسم الشحي، المدير العام لشركة أوشن اير للسياحة بأن الشركة ماضية في مشاريعها المستقبلية للتوسع في مشاريع رحلات السفاري والمطاعم التراثية والتركيز تحديداً على مشاريع السياحة المستدامة والحفاظ على البيئة وهي أحد القطاعات الحيوية التي توليها هيئة السياحة بدبي أولوية خاصة وذلك قبيل الاستعداد لإكسبو 2021 ومشيراً أن الشركة قامت بتأسيس شركة الخيمة وجاءت التسمية إلى أحد أركان البيت الإماراتي القديم والذي مازال موجوداً حتى وقتنا الحاضر ومتمنين أن تكون شركتنا من الشركات الساعية نحو خلق بيئة سياحية مستدامة.

وتتخصص شركة أوشن اير للسياحة بتنظيم رحلات السفر للكثير من البلدان، وكذلك رحلات وأنشطة داخلية في إمارة دبي وباقي الإمارات الأخرى، وتنظيم جولات في أبرز معالم الجذب السياحي في دبي وأبوظبي.

فضلاً عن رحلات السفاري في دبي والمقسمة إلى نوعين في وقت الصباح الباكر وفي المساء والمناسبة لجميع الزوار والمقيمين على اختلاف فئاتهم العمرية، والتي تنظم بحرفية عالية مقدمة تجربة لا مثيل لها لكل شخص يود الذهاب وعيش هذه الأجواء المميزة في قلب صحراء دبي وكثبانها الرملية الذهبية.

ويذكر أنه في كل عام تجمع Travelers' Choice Best of the Bestجميع الآراء والمراجعات والتقييمات التي يشاركها المسافرون من جميع أنحاء العالم، ويتم استخدام هذه المعلومات لتسليط الضوء على الأفضل من حيث الخدمة والجودة ورضا العملاء، من بين الفنادق وأماكن الإقامة وصولاً إلى الوجهات ومعالم الجذب، وحتى العلامات التجارية والتجارب والمنتجات. فيما تعتبر جوائز Travellers Choice التي أنشئت في عام 2002، أرفع تكريم يمكن لموقع TripAdvisor منحه. والتي تعتمد على ملايين التعليقات والآراء من المسافرين حول العالم.

قائمة النجاح

وجاءت قائمة أفضل التجارب السياحية Travelers' Choice Best of the Best لعام 2020 كالتالي: حلت حصة إعداد البيتزا والجيلاتو في مزرعة توسكانية في فلورنسا الإيطالية بالمركز الثاني. والجولة في قناة أمستردام المائية على متن مركب فاخر بالمركز الثالث، أما جولة النصف يوم لاكتشاف برلين فجاءت في المركز الرابع، تلتها بالمركز الخامس رحلة اليوم لاكتشاف أبرز معالم لشمالي إيرلندا من دبلن.

فيما جاءت الجولة المائية بين الصروح المعمارية والمشاهد البانورامية لشيكاغو بالمركز السادس، وجبال الأطلس والوديان الثلاثة، والشلالات- وجولة على ظهور الجمال في الصباح بمراكش حلت بالمركز السابع. وتمثال الحرية وجولة في جزيرة إليس وترقية تذكرة قاعدة التمثال في المركز الثامن، ورحلة شاملة لمجموعة صغيرة لبلو ماونتنز في سيدني ليوم كامل بالمركز التاسع، ومغامرة دوبروفنيك بكرواتيا- التجذيف البحري وجولة الغطس بالمركز العاشر.

