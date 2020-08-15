«دبي للاستثمارات الحكومية» يدخل قائمة العشرة الكبار بأصول قيمتها 305 مليارات دولار

المصدر: دبي ـ البيان

دخل صندوق مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية لقائمة أكبر 10 صناديق سيادية بقيمة أصول 305.2 مليارات دولار، وفقاً لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute)، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، ليحتل المركز العاشر، مرتقياً من المركز 12.

ووفقاً للبيانات المحدثة، جاء صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول بلغت 1186.7 مليار دولار.

وجاءت شركة الصين للاستثمار في المركز الثاني، تلاها جهاز أبوظبي للاستثمار، ثم الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في المركز الرابع. وتقدم صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى المركز الثامن لأول مرة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، رغم استقرار أصوله عند 360 مليار دولار، وجاء ذلك بعد أن شهدت قائمة صناديق الثروة السيادية خروج شركة (SAFE) للاستثمار الصينية، حيث كانت تحتل المركز السابع. وبحسب التقرير بلغ إجمالي أصول الصناديق السيادية المصنفة البالغة 88 صندوقاً 7.83 تريليونات دولار.

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