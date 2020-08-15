الأسهم المحلية تختتم «ماراثون» النتائج بأعلى إغلاق أسبوعي في 5 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية ما يربو على 10.3 مليارات درهم في تداولات الأسبوع الماضي الذي شهد إعلان غالبية الشركات المدرجة عن نتائجها النصفية مع قرب انتهاء المهلة المحددة، وسجلت مؤشراتها الرئيسة أعلى إغلاق أسبوعي منذ منتصف مارس الماضي وسط نشاط ملحوظ على الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك ولا سيما التي أعلنت عن أرباح متماسكة ومستقرة.

وصعد سوق دبي 2.27% إلى مستوى 2155.4 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والاتصالات والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.62% عند مستوى 4386.66 نقطة مع ارتفاع الاستثمار والعقار والتأمين والصناعة والسلع والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.11 مليار درهم، منها 1.25 مليار في دبي و862.8 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 1.8 مليار سهم موزعة بواقع 481.3 مليوناً في أبوظبي و1.32 مليار في دبي، من خلال تنفيذ 19868 صفقة. واستحوذت 3 أسهم على 31% من السيولة وهي «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار العقارية» و«الدار».

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إن الأسهم الإماراتية حققت أداءً جيداً الأسبوع الماضي في ظل تحسن معنويات المستثمرين بفعل تحسن كبير للاقتصاد المحلي بعد فترة من إغلاق الأنشطة التجارية، حيث إن الإمارات قد بدأت بالفعل بتخفيض القيود المفروضة لحين الوصول إلى لقاح فعال.

وأضاف دياب إن تأكيد روسيا نجاحها في تطوير أول لقاح في العالم والذي من المقرر البدء بإنتاجه في سبتمبر القادم أسهم أيضاً في إعطاء المستثمرين بارقة أمل إلى جانب تحسن أسعار النفط بعد أن حافظ على مكاسبه المسجلة في الفترة الأخيرة إضافة إلى ارتفاع الأسواق العالمية وخاصة الأمريكية إلى مستويات أقرب إلى ما قبل الجائحة.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 2.55% مع صعود «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 4.28% و«دبي الإسلامي» 1.3%، وزاد قطاع العقار 1.46% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 3.35% و«إعمار مولز» 2.19% و«إعمار للتطوير» 2.34% فيما انخفض «أرابتك» 11.47% و«ديار» 1.72% و«الاتحاد العقارية» 1.2% و«داماك» 3.82%.

وصعد قطاع الاستثمار 1.46% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.87% و«سوق دبي المالي» 1.58% و«شعاع كابيتال» 10.34%، وارتفع قطاع النقل 6.09% بفعل مكاسب «أرامكس» 10.29% و«العربية للطيران» 0.88% و«الخليج للملاحة» 5.59%.

تصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط مستقطباً 251.2 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 189.8 مليوناً، ثم «أرابتك» 149.17 مليوناً، وحقق «شعاع كابيتال» أكبر ارتفاع 10.34%، تلاه «أرامكس» 10.29%، ثم «مصرف عجمان» 8.33%، فيما كان «أرابتك» الأكثر انخفاضاً 11.47%، تلاه «سلامة للتأمين» 5.76% ثم «دي إكس بي» 3.97%. وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي 134.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وفي سوق العاصمة، ارتفع قطاع الاستثمار 8% مع صعود «العالمية القابضة» 6.91% و«إشراق» 25.66% و«الواحة كابيتال» 8.74%، وزاد قطاع العقار 3.83% بفعل مكاسب «الدار» 3.98% و«رأس الخيمة العقارية» 1.85%.

وانخفض قطاع البنوك 0.25% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.36% و«أبوظبي التجاري» 0.2% و«أبوظبي الإسلامي» 0.53%، ونزل قطاع الاتصالات 0.36% بعد انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وقطاع الطاقة 0.76% مع تراجع «دانة غاز» 2.64% و«أدنوك للتوزيع» 0.95% فيما استقر «طاقة».

هيمن «الدار العقارية» على النشاط بنحو 204.3 ملايين درهم، تلاه «العالمية القابضة» 103.7 ملايين، ثم «أبوظبي الأول» 89.16 مليون درهم. وسجل «أبوظبي لبناء السفن» أكبر ارتفاع 28.89%، تلاه «إشراق» 25.66%، ثم «الجرافات البحرية» 15%، فيما كان «سيراميك رأس الخيمة» الأكثر انخفاضاً 6.02%، تلاه «الخليج للمشاريع الطبية» 4.96%، ثم «الشارقة للتأمين» 4.95%. واتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء بصافي 140.16 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 82.1 مليون درهم، فيما اتجهت نحو التسييل بسوق أبوظبي، بصافي 58 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي 58 مليون درهم، ونحو التسييل بسوق دبي، بصافي 82.1 مليون درهم.

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