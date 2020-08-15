عروض مفاجآت صيف دبي تتواصل

المصدر: دبي - البيان

تدخل مفاجآت صيف دبي أسبوعها السادس مع مجموعة رائعة من العروض اليومية في مختلف أنحاء المدينة، حيث تزخر الأسواق ومراكز التسوق بباقة من العروض والتخفيضات على مجموعات واسعة من السلع المنزلية والاستهلاكية والملابس والأزياء والأحذية الرياضية والإلكترونيات والهدايا.

وتتسابق العديد من أشهر العلامات على تقديم أفضل عروضها خلال الحدث والاستفادة من زخم الزوار من المقيمين والسياح في مراكز التسوّق خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تقدم مجموعة مراكز التسوق في دبي أفضل الفعاليات الترفيهية والتسويقية، كما تتواصل حالة النشاط في سوق الذهب مع إقبال الزوار على الشراء واقتناء أفضل التصميمات من المجوهرات والمشغولات الذهبية.

ويمكن للسكان والزوار من 16 حتى 21 أغسطس، الاستفادة من أفضل العروض الحصرية والتخفيضات الكبيرة .

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