«طيران الإمارات» أفضل علامة تجارية إقليمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

صُنفَت طيران الإمارات في المركز الأول إقليمياً والــ24 عالمياً ضمن استبانة لأفضل العلامات التجارية على مستوى العالم وأكثرها فوزاً بثقة العملاء والمستهلكين خلال العام الجاري 2020، وفقاً لنتائج الاستبانة التي أجرتها شركة «كي بي إم جي انترناشيونال» الهولندية. وأفادت «كي بي إم جي» بأن طيران الإمارات تفوقت في المعايير الستة، وهي الوفاء بتوقعات العملاء من حيث جودة وكفاءة الخدمة، إتاحة الفرصة للعملاء لتغيير المنتجات والخدمات التي تقدمها الناقلة بحسب رغباتهم، النزاهة، القدرة على اتخاذ قرارات سليمة، بذل الجهود اللازمة في الوقت المناسب لتحسين تجارب العملاء، والمشاركة الوجدانية مع العملاء في مشكلاتهم وأزماتهم الشخصية.

وأضافت أن الشركة تلزِم كل موظف لديها التمتع بأخلاقيات راسخة في ما يتعلق بخدمة العملاء، وأن يكون لديه الدافع والحافز القويان لإسعاد العملاء والعمل كخير سفير للناقلة.

وكانت أفضل ثلاث علامات تجارية هي: نادي «تي سي أيه إم تي سي» النمساوي للسيارات، متاجر الحلويات البرازيلية «سودي دوسيز»، و«أرجينتا» البلجيكية للخدمات المصرفية والتأمينية.

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