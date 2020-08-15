16.5 % نمو أرباح شركات التأمين المدرجة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

نمت أرباح 24 شركة تأمين مدرجة في أسواق الأسهم المحلية، بنحو 16.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزة بذلك التحديات الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» المستجد مستمدة الدعم بشكل رئيسي من حزم المحفزات والمبادرات التي أطلقتها هيئة التأمين لمساندة القطاع في خضم الأزمة. ووفق رصد «البيان الاقتصادي» وصلت الأرباح الصافية للشركات المعلنة إلى 450 مليون درهم في الربع الثاني مقارنة بنحو 385.77 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، مع استفادة معظم شركات التأمين المحلية من مصدات رأس مال قوية مكنتها من استيعاب المطالبات المرتبطة بـ «كوفيد-19» وتقلب سوق رأس المال.

وقال خبراء مختصون بقطاع التأمين إن معظم شركات التأمين تمكنت من استيعاب المطالبات الناتجة عن الجائحة وتقلبات أسواق رأس المال، إضافة إلى أن الحزم التحفيزية الصادرة خلال الأزمة حصنت القطاع في مواجهة التداعيات والتأثيرات الناجمة عن «كورونا» ومكّنت الشركات من مواجهة الظروف الصعبة، حيث نجحت الشركات خلال فترة الحظر بتقديم خدماتها التأمينية لكل للعملاء، بما في ذلك خدمة إصدار وثائق تأمين جديدة وتمديدها والالتزام بتسوية المطالبات التأمينية من خلال الوسائل الإلكترونية. واستحوذت أرباح 10 شركات مدرجة في سوق دبي على 56.7% من إجمالي الأرباح بعدما وصلت أرباحها الصافية في الربع الثاني إلى 254.68 مليون درهم بنمو قدره 16% مقابل 219.46 مليوناً في الفترة المقارنة من العام الماضي.

واستحوذت 14 شركة مدرجة في سوق أبوظبي على 43.3% من الإجمالي مع وصول أرباحها الصافية إلى 194.65 مليون درهم في الربع الثاني، بزيادة 17% مقارنة 166.31 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي. ولم تعلن حتى الآن 6 شركات عن نتائجها المالية منها 3 في أبوظبي وهي: «الوثبة للتأمين» و«الصقر للتأمين» و«الإمارات للتأمين»، و3 شركات بدبي وهي: «الصقر للتأمين» و«دار التكافل» و«أمان».

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