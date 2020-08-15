إنجاز منتجع «تاج إكزوتيكا» في هلال نخلة جميرا

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

أنجزت عمليات تشييد مشروع منتجع وسبا تاج إكزوتيكا، الذي يتخذ من نهاية الهلال الشرقي لنخلة جميرا موقعاً له بإطلالة مباشرة على مياه الخليج العربي، ويضم المنتجع 325 غرفة وجناحاً فاخراً، ومطاعم وخدمات متنوعة منها قاعات اللياقة البدنية والسبا.

وأوضحت مصادر أن المنتجع وهو من فئة 5 نجوم، يعد أحد 3 مشاريع تطورها شركة مشاريع عبدالله أحمد الموسى في نخلة جميرا، ويتكون من 7 طوابق وقامت شركة (أرنكو) بأعمال الاستشارات الهندسية، فيما تولت شركة (هندسة البناء الحكومية الصينية) تنفيذ عمليات تشييده على مساحة 790 ألف قدم مربعة، وبلغت قيمة عقد البناء 620 مليون درهم تقريباً، فيما استغرقت عمليات البناء 5 سنوات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز