«موديز» تثبت تصنيفات «دبي الإسلامي» و«التجاري»

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكملت «موديز» المراجعة الدورية لتصنيفات لبنكي «دبي الإسلامي» و«دبي التجاري» والتصنيفات الأخرى المرتبطة بنفس الوحدة التحليلية.

وقالت إن التصنيف الائتماني للإصدار طويل الأجل A3 لبنك دبي الإسلامي مستمدة من التقييم الائتماني الأساسي المستقل للبنك ba2، وارتفاع احتمال الدعم الحكومي 5 درجات استناداً إلى رؤية موديز باحتمالية عالية جداً للحصول على دعم حكومي. مضيفة أن التقييم الائتماني الأساسي المستقل للبنك ba2 يعكس ربحية بنك دبي الإسلامي البنك القوية ورصيد تمويل الودائع.

وأشارت «موديز» إلى أن التصنيف الائتماني للودائع طويلة الأجل لبنك دبي التجاري Baa1 مستمدة من التقييم الائتماني الأساسي المستقل ba1 والتقييم الائتماني الأساسي المعدل، بالإضافة إلى رفع احتمال الدعم الحكومي 3 درجات بناءً على تقييم موديز لاحتمالية عالية جداً للدعم الحكومي عند الحاجة.

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