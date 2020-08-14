«فلاي دبي» إلى 5 وجهات جديدة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فلاي دبي، أمس، استئناف رحلاتها إلى ألماتي ونور سلطان في كازاخستان اعتباراً من الثلاثاء المقبل. وكانت الناقلة في وقت سابق من هذا الأسبوع قد استأنفت رحلاتها أيضاً إلى كل من دكا وجيبوتي والكويت ليصل إجمالي عدد الوجهات التشغيلية على شبكتها إلى 24 وجهة.

واعتباراً من 18 أغسطس ستعمل رحلة فلاي دبي رقم FZ 1735 إلى مطار ألماتي الدولي مرتين أسبوعياً أيام الثلاثاء والجمعة، وستعمل رحلة فلاي دبي رقم FZ 1705 اعتباراً من 19 أغسطس والمتجهة إلى مطار نور سلطان نزارباييف الدولي مرتين في أسبوعياً يومي الأربعاء والسبت.

وسيتم تشغيل الرحلات إلى ألماتي ونور سلطان من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، وستستمر الشركة في إضافة المزيد من الوجهات وإعداد الرحلات إلى جدول فلاي دبي خلال الصيف تبعاً للموافقات الحكومية.

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