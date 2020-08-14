أداء مالي قوي لـ«إعمار للتطوير»

المصدر: دبي - البيان

سجلت «إعمار للتطوير»، «إعمار العقارية»، حصة الأغلبية فيها أداء مالياً قوياً مدعوماً خلال النصف الأول بمبيعات المشروعات المنجزة وتقدّم أعمال البناء في المواقع المختلفة وسط تفشي وباء كوفيد-19. كما سجّلت إعمار مبيعات قوية عن المشروعات غير المنجزة بقيمة 29.4 مليار درهم.

وبلغت الأرباح الصافية 1.03 مليار درهم. وقال محمد العبّار، مؤسّس «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»: «النهج الاستراتيجي الذي تتبعه «إعمار» هو ما يدفعنا إلى الأمام عاماً بعد عام رغم الظروف والتحديات التي يشهدها السوق. نحن نمضي قدماً في خططنا الهادفة للابتكار والارتقاء بمستوى خدماتنا وتوفير تجارب استثنائية من خلال إنشاء أفضل المرافق على مستوى العالم وإدارة مجمّعاتنا وفقاً لأجود المعايير».

وأضاف: «تماشياً مع ذلك، فقد اتخذنا العديد من الخطوات التي من شأنها التحكّم بقاعدة التكاليف لدينا، وخفض نفقاتنا التشغيلية مع التركيز بشكلٍ أكبر على جودة خدماتنا والاستثمار في المواهب التي نمتلكها.

ونحن على ثقةٍ بأننا سنواصل تحقيق نتائج قوية تعكس مرونة أداء الشركة في أحلك الظروف وبالتزامن مع التعافي التدريجي للأسواق». أكدت إعمار للتطوير التزامها بتسليم كافة مشروعاتها وفقاً للجداول الزمنية المحددة، وبما يتماشى مع استراتيجياتها الهادفة إلى تحسين المجمّعات القائمة.

وقامت الشركة بتسليم نحو 1000 وحدة سكنية جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري في العديد من المجمّعات والمواقع الحيوية الرئيسية، بما فيها دبي هيلز استيت وخور دبي والمرابع العربية وإعمار الجنوب.

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