«مدهش» يواصل نشر السعادة مع المنح الدراسية

المصدر: دبي - البيان

تواصل شخصية مدهش المحبوبة، نشر المرح والسعادة خلال دورة هذا العام من مفاجآت صيف دبي، حيث يتجول مدهش بحلته الجديدة مع دانة حول دبي لنشر المرح، كما يستعد لإطلاق النسخة الأولى من عرض مدهش للمنح الدراسية، إلى جانب تشكيلة جديدة من الهدايا التذكارية المميزة التي ستكون متاحة للشراء قريباً. ويمكن لعشاق الموضة تصميم إطلالاتهم الخاصة والفريدة المستوحاة من مدهش في متاجر جاب في دبي مول ومول الإمارات وسيتي سنتر مردف، حيث يمكن لمحبي مدهش من 16 أغسطس وحتى 12 سبتمبر إضافة لمساتهم الخاصة على الأزياء المستوحاة من مدهش عند شراء أي قطعة من المتجر بالسعر الكامل.

ويشكّل عرض مدهش للمنح الدراسية الفعالية الأمثل للطلاب والعائلات بمناسبة العودة إلى المدارس، حيث يتيح فرص الفوز بمنح أكاديمية بقيمة 25 ألف درهم لـ18 طالباً من كافة الأعمار، بدءاً من طلاب المدارس ووصولاً إلى البالغين الراغبين باكتساب مهارات وخبرات جديدة. ويستمر العرض حتى 29 أغسطس، وهو متاح للمتسوقين عند إنفاق مبلغ 250 درهماً في مراكز التسوق المشاركة. ويمكن استخدام المبلغ النقدي لدفع الرسوم الدراسية خلال الفصل الدراسي القادم وبعده. وستعلن مراكز التسوق المشاركة أسماء الفائزين على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها بعد 24 ساعة من استضافة عرض مدهش للمنح الدراسية.

ويزور مدهش ودانة مول الإمارات في 15 أغسطس لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس من خلال محاولة تشكيل أكبر لوحة فسيفساء في العالم مصنوعة من علب المنتجات على شكل شخصية مدهش.

حدث استثنائي

ويحيي «مول الإمارات» موسم مفاجآت صيف دبي عبر استضافة حدثٍ استثنائي يطمح إلى تحقيق رقمٍ قياسي جديد، حيث تسعى شركة «فانكو» المختصة في صناعة مجموعات المقتنيات المرتبطة بالثقافة الرائجة، إلى تحطيم رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس لأكبر فسيفساء مصنوعة من المنتجات المغلفة. وتتاح الفرصة أمام زوار «مول الإمارات» أن يشهدوا هذه التجربة الاستثنائية والاستفادة من خصومات على مجموعة دمى «فانكو» من متجر «فاندوم» و«بوردرز» وغيرها.

وستستخدم شركة «فانكو» مجموعتها من شخصيات «فانكو بوب» الملونة والمحببة، لإنشاء مجسم جذاب من الفسيفساء يجسد شخصية «مدهش»، الشخصية الكرتونية الشهيرة الخاصة بموسم مفاجآت صيف دبي في الغاليريا المركزية في «مول الإمارات». هذا المجسم سيحتوي على أكثر من 8600 قطعة.

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