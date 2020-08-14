94 % من المنشآت تعرضت لهجمة إلكترونية مؤثرة

المصدر: دبي- البيان

أظهرت دراسة حديثة نشرتها «شركة تينابل» المتخصصة بكشف مخاطر الثغرات الأمنية والهجمات الإلكترونية، أن الغالبية العظمى من المؤسسات (94%) تعرضت لهجمات إلكترونية مؤثرة على الأعمال في الـ12 شهراً الماضية، وفقاً لمسؤولين في قطاع الأعمال والأمن السيبراني، وأجريت الدراسة على أكثر من 800 من مديري شركات عالمية وقادة أمن المعلومات، وأجرت الدراسة شركة "فورستر كونسلتنغ" نيابة عن شركة "تينابل".

تغير

ويرغب مديرو قطاعات الأعمال في معرفة مدى تعرض مؤسساتهم للخطر السيبراني ومدى التغيُر في هذا الخطر، بينما يخططون استراتيجيات الأعمال وينفذونها، لكن لا يستطيع سوى 4 من أصل 10 مديرين لأمن المعلومات الإجابة عن السؤال المهم «إلى أي مدى نحن آمنون، أو معرضون للخطر؟»، على الرغم من انتشار الهجمات الإلكترونية المؤثرة على الأعمال التجارية.

ويذكر أقل من 50 % من قادة أمن المعلومات أنهم يحددون أسباب تهديدات الأمن الإلكتروني في سياق مخاطر أعمال تجارية معينة. على سبيل المثال، على الرغم من أن 95 % من المستجيبين من المشاركين قد طوروا استراتيجيات للتصدي لجائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، فقد ذكر 75% من قادة قطاع الأعمال وأمن المعلومات أن استراتيجياتهم للتصدي كانت بعض الشيء مناسبة.

وتوصلت المؤسسات التي يتخذ فيها قادة الأعمال وأمن المعلومات تدابير ويديرون الأمن الإلكتروني على أنه خطر استراتيجي على الأعمال التجارية إلى نتائج ملموسة. وبالمقارنة فإن قادة أمن المعلومات الداعمين للأعمال:

- يميلون 8 مرات أكثر إلى الثقة بصورة أكبر في قدرتهم على الإبلاغ عن مستوى الأمان أو الخطر في مؤسستهم.

- 90 % منهم واثقون تماماً بقدرتهم على إظهار الأثر الإيجابي للاستثمارات في الأمن الإلكتروني على أداء الأعمال بالمقارنة مع 55% من الباقين.

- يمتلك 85 % منهم مقاييس لتتبع عوائد الاستثمار في الأمن الإلكتروني، وأثره على أداء الأعمال، بينما أقرانهم الباقون لا يمتلكون سوى 25%.

وذكر رينود ديريسون المدير التنفيذي للتكنولوجيا والشريك المؤسس في شركة "تينابل": في المستقبل، سيكون هناك نوعان من مديري أمن المعلومات، أولئك الذين يرتبطون بالعمل في قطاع الأعمال مباشرة وهناك من يكون منفصلاً عن ذلك، والسبيل الوحيد للنجاح في عصر التسارع الرقمي هذا يكون بإدخال الشبكة الإلكترونية في كل سؤال وقرار، واستثمار متعلق بالأعمال التجارية.

ونعتقد أن هذه الدراسة تُظهر أن المؤسسات المتطلعة للتقدم تنظر إلى استراتيجية الأمن الإلكتروني على أنها أمر أساسي للتقدم وأنه عندما يعمل مجال أمن المعلومات والأعمال التجارية معًا بصورة وثيقة فإن النتائج يُمكن أن تحدث تغييرا.

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