«تي باي موبايل» تُعيّن رئيساً جديداً للعمليات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «تي باي موبايل» للتقنيات المالية والمعنية بالمدفوعات الرقمية بواسطة الهواتف المحمولة والمدفوعات الرقمية العابرة للحدود، تعيين ديراج (راج) سوني كرئيس العمليات التشغيلية في الشركة.

وقالت سحر سلامة، المؤسس والرئيس التنفيذي في «تي بيه موبايل»: «أسست تي باي موبايل على مدى السنوات الست منذ إنشائها، أن تبني منصة مدفوعات عصرية ومتطورة للهواتف المحمولة والتي تسهم في توفير الخدمات الرقمية والمالية لملايين المستخدمين في كل أسواقها، والتي في أغلبها تفتقر إلى خدمات مصرفية. وأدى توسع تي باي المستمر في أسواق جديدة وشراكاتها مع تجار جدد حول العالم وتوسعة مجموعة منتجاتها وخدماتها إلى تحقيق الشركة نمو كبير من عام لآخر. ولديّ اعتقاد قوي بأن خبرات راج ستسهم بشكل فوري في المساعدة على دفع جهودنا من أجل تحقيق النمو المستمر. ووجوده في شركتنا سيُسرّع تحقيق رؤيتنا الهادفة لتأسيس شركة محلية بارزة في مجال التقنيات المالية على المستوى العالمي».

وقال راج سوني: «أنشأت تي باي موبايل منصة معيارية وقابلة للتوسع تماماً والتي تتجه نحو توفير الخدمات المالية في عموم منطقة الشرق الأوسط بحيث تغطي طرق الدفع الأكثر ملاءمة وتمنح التجار نفاذية غير مسبوقة للمنطقة من خلال منصة واحدة».

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