«دبي للإحصاء»: 3.12 % انخفاض التضخم السنوي في يوليو

المصدر: دبي- البيان

أظهر تقرير لمركز دبي للإحصاء أن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 3.12% في يوليو 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، حيث انخفضت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 5.41% والتي خفضت التضخم بمقدار 2.23 نقطة، وقسم النقل بنسبة 10.69% ما خفض التضخم بمقدار 1.20 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 13.62% ليتراجع التضخم بمقدار 0.29 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 1.42% لينخفض التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.03%.

وارتفع مؤشر قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.50% ما صعد بالتضخم بمقدار 0.33 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 1.87% ما دفع التضخم بمقدار 0.17 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 15.96% ليرتفع التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.61% ليصعد التضخم بمقدار 0.04 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.16% ليزيد التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.06%، بينما استقرت أسعار قسم المطاعم والفنادق عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.

على أساس شهري

وانخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو بنسبة 0.11%، نتيجة انخفاض أسعار قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.28% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.11 نقطة، قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.50% ما خفض التضخم بمقدار 0.07 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.47% لينخفض التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة 0.09%، وقسم الاتصالات 0.04%، وقسم الملابس وملبوسات القدم 0.03%.

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