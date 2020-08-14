تدشين عروض العودة للمدارس بمتاجر لولو

المصدر: أبوظبي- البيان

دشنت متاجر لولو عروضاً ضخمة للعودة للمدارس. وستستمر عروض لولو لمدة شهر كامل تشمل أكبر تشكيلات المستلزمات المدرسية، الأدوات، الأزياء والوجبات الصحية لمن سيدرسون في الفصول أو للذين قرروا التعليم الإلكتروني من المنازل وستتوفر المنتجات في جميع متاجر لولو في الإمارات وعبر الموقع الإلكتروني.luluhypermarket.com.

وتتضمن العروض أزياء مدرسية وأحذية مع ضمان لمدة عام على كل الحقائب المدرسية. وهناك تشكيلات كبيرة من أجهزة الحاسوب المحمولة واكسسوارات التقنية لدعم الطلب العالي على الدراسة من المنزل وأطقم الغداء والفطور للأطفال بأسعار معقولة إلى جانب تشكيلة متنوعة من الأدوات المكتبية.

كما أطلقت لولو المهرجان نصف السنوي بهجة الهند. والذي يأتي بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بيوم الاستقلال الهندي. ويشتمل المهرجان الذي يستمر لمدة أسبوع على عروض على مستلزمات السلع التموينية، المأكولات الطازجة، الأطباق والحلويات الهندية. بالإضافة إلى تشكيلة لمجموعة واسعة من الأزياء التقليدية ابتداءً من الساري والشوريدار إلى الكورتي، وغيرها الكثير حتى 18 أغسطس.

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