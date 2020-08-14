303 مليارات عائدات «طاقة» في الربع الثاني

المصدر: أبوظبي - البيان

سجّلت عائدات أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، للربع الثاني 2020، انخفاضاً بنسبة 28 % إلى 3.3 مليارات درهم، كما انخفضت العوائد المحقّقة من كميات النفط والغاز المباعة 62 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للمجموعة 27 % إلى 1.8 مليار درهم ولكن تمّ تعويض انخفاض الإيرادات جزئياً عبر انخفاض نفقات التشغيل ضمن شركات النفط والغاز والكهرباء والمياه.

وقامت «المجموعة» بخفض نفقات التشغيل من خلال تأجيل الأنشطة غير الملِحّة استجابةً للبيئة الاقتصادية الصعبة.

وبلغ صافي الخسارة لمساهمي «طاقة» للربع الثاني 205 ملايين درهم مقارنة مع ربح صافٍ 208 ملايين درهم لنفس الفترة من العام الماضي. وظلّت السيولة في نهاية الربع الثاني قويةً وبمستوى 11 مليار درهم بما في ذلك 4.6 مليارات من النقد وما يعادله و6.4 مليارات درهم من التسهيلات الائتمانية غير المسحوبة .

مشاريع كبيرة

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «طاقة» : « تستمر «طاقة» في لعب دورٍ رائد في سوق الطاقة في دولة الإمارات، مع مجموعة من المشاريع الكبيرة قيد التطوير، بما في ذلك أكبر محطة في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية وأكبر محطة في العالم لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، وأكبر محطة مستقلة في الإمارات لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز».

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