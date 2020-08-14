البنية المتطورة لـ«اتصالات» جاهزة لمواكبة المتغيرات

المصدر: أبوظبي- البيان

أكد د. أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات تطور البنية التحتية وشبكات»اتصالات«في الدولة بما يسهم في مواكبة المتغيرات التي نشهدها من حولنا والحد من تأثيراتها وتسريع عجلة التحول الرقمي الذي يتصدر الأولويات، مؤكداً أن الجهوزية والمرونة التي تتمتع بها كافة شبكات وحلول»اتصالات«الرقمية المتطورة كانت موجودة حتى قبل ظهور وباء كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى استشراف المستقبل لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالنيابة عن المهندس خليفة الفورة الشامسي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في»مجموعة اتصالات«. وأشار د. أحمد بن علي إلى الدور الهام الذي قامت به وحدة»اتصالات ديجيتال«في تمهيد الطريق أمام رحلة التحول الرقمي في قطاعات الدولة، حيث استطاعت الإمارات أن تعتلي المراكز الأولى عالمياً في البنية التحتية لقطاع الاتصالات المختلفة، وفي مؤشرات الحوكمة ومناخ الأعمال، مدعمةً بتنوع مصادر الاقتصاد والاستثمارات.

كما تمكنت الإمارات من تحقيق الريادة عالمياً على مستوى شبكة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل لثلاثة أعوام على التوالي، ومن حيث أعلى نسبة مشتركين في الإنترنت السريع للهواتف المتحركة بأكثر من 250%، ونسبة استخدام السكان للإنترنت تقدر بـ98.5% وهو المركز الخامس عالمياً. ولم يكن ذلك ممكناً إلا بمساهمة البنية التحتية المتطورة لشبكات «اتصالات»، والاستثمارات المتواصلة التي بذلتها في ترقية الشبكات وتوفير التقنيات المستقبلية، لافتاً إلى أن»اتصالات«هي من الأوائل عالمياً والأولى إقليمياً في توفير تقنية شبكة الجيل الخامس للهواتف المتحركة، التي ستوفر ثورة رقمية غير مسبوقة لقطاع الاتصال المتحرك على مستوى العالم.

نمو

وخلال أزمة الجائحة، شهدت شبكة»اتصالات«في الأشهر ما بين فبراير ومايو 2020 ارتفاعاً ملحوظاً وغير مسبوق في استخدام تطبيقات التواصل والاجتماعات الافتراضية بنسبة 300%، وزيادة استخدام الألعاب على شبكة الإنترنت بنسبة تقارب 500%، وزيادة استخدام تطبيقات الفيديو والمنصات الاجتماعية بنسبة تقارب 90%، مع استمرارية كفاءة التعامل مع هذا الارتفاع المتزايد دون تأثر جودة الخدمات. وحرصت»اتصالات«على دعم الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والأفراد من خلال ترقية سعة الشبكات وإنشاء المحطات الجديدة لتأمين استمرارية الأعمال والتعليم عن بُعد، وأتاحت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الدخول المجاني إلى المواقع التعليمية دون الاستهلاك من سعة البيانات، والإنترنت المجاني على الهواتف المتحركة للطلاب من الأسر التي لا تمتلك خدمات الإنترنت المنزلي، بالإضافة إلى التطبيقات اللازمة لعملية التعليم عن بُعد، ومنصة»مدرسة«التعليمية والرائدة بشكل مجاني على eLife.

وقال د. أحمد بن علي: ساهمت رؤية حكومة الإمارات بشكلٍ فعال جداً ومتميز في بلورة استراتيجية»اتصالات«المتمثلة في»قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات«، لتصبح شبكة»اتصالات«إحدى أكثر الشبكات تطوراً وأكثرها استعداداً على مستوى الخدمات الرقمية، حيث تمكنت من تجاوز صعوبات المحنة بنجاح من حيث تأمين استمرارية الأعمال عن بُعد، وإتاحة الفرصة أمام أكثر من مليون طالب في الدولة للوصول إلى التعليم عن بُعد، وتوفير خدمات الاتصالات الحيوية لكافة المشتركين دون أي عوامل مؤثرة.

تطبيب عن بعد

وفرت»اتصالات) التطبيقات اللازمة للتطبيب عن بُعد بهدف دعم القطاع الصحي، ومنصة CloudTalk Meeting لتأمين الاجتماعات الافتراضية للجهات الحكومية والخاصة. وأتاحت أيضاً استخدام منصات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء مع الشركاء الرئيسيين لاحتواء الأزمة العالمية، بما في ذلك استخدام تحليلات الفيديو عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، وتأمين الكاميرات الحرارية، وحلول التكنولوجيا القابلة للارتداء.

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