10.3 مليارات مكاسب أسبوع ختام ماراثون النتائج

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية نحو 10.3 مليارات درهم في تداولات الأسبوع الماضي الذي شهد إعلان غالبية الشركات نتائجها النصفية مع قرب انتهاء المهلة المحددة، وسط نشاط ملحوظ على الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك لا سيما التي أعلنت عن أرباح متماسكة ومستقرة.

وصعد سوق دبي 2.27% إلى مستوى 2155.4 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والاتصالات والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.62% عند مستوى 4386.66 نقطة مع ارتفاع الاستثمار والعقار والتأمين والصناعة والسلع والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.11 مليار درهم، منها 1.25 مليار في دبي و862.8 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 1.8 مليار سهم موزعة بواقع 481.3 مليوناً في أبوظبي و1.32 مليار في دبي.

وحلقت مؤشرات الأسواق المحلية، أمس، مسجلة أعلى مستوياتها، خلال شهرين بدعم طلبات شراء مؤسساتية وأجنبية، تركّزت في سوق دبي مع عمليات شراء انتقائي من جانب الأفراد لتصيّد الفرص ليسجل السوق أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ 7 يونيو الماضي.

وتركز النشاط على باقة من الأسهم التي حققت نتائج فصلية مستقرة ومعتدلة رغم التحديات الناجمة عن «كورونا»، فيما انتعشت السيولة قرب 650 مليون درهم.

واتجهت تعاملات المؤسسات نحو الشراء بصاف 80.6 مليون درهم، منها 61.8 مليوناً في سوق دبي و18.75 مليوناً في سوق أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 80.6 مليون درهم، موزعة بواقع 61.8 مليوناً في دبي و18.75 مليوناً في أبوظبي.

وارتفع سوق دبي 1.89% عند 2155.4 نقطة بدعم مكاسب البنوك والعقار والاستثمار والنقل فيما صعد أبوظبي 0.62% إلى 4386.67 نقطة مع ارتفاع البنوك والعقار والاتصالات والاستثمار واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 644.19 مليون درهم.

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