910 ملايين درهم أرباح «أدنوك للتوزيع» النصفية

المصدر: أبوظبي - البيان

بلغ صافي أرباح «أدنوك للتوزيع» 910 ملايين درهم خلال النصف الأول، فيما سجلت الشركة أرباحاً أساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 1.422 مليار درهم.وخلال الربع الثاني، بلغت الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 793 مليون درهم، وصافي الربح 511 مليون درهم رغم الظروف الاستثنائية التي فرضها "كورونا".

وواصلت الشركة تعزيز مرونة أدائها وسجلت 7.6% نمواً في الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بالنصف الأول مقارنة بنفس الفترة من 2019 محافظةً على مركزها المالي القوي الذي يؤهلها لمواصلة جهودها للتوسّع محلياً ودولياً، تماشياً مع سياستها للنمو الذكي وبلغت سيولة الشركة 5.2 مليارات درهم بنهاية يونيو الماضي، منها 2.4 مليار درهم نقدية، و2.8 مليار في صورة تسهيلات ائتمانية غير مستغلة.

وسجلت «أدنوك للتوزيع» تحسّناً في كميات الوقود المباعة نتيجة لتخفيف قيود الحركة على مستوى الدولة، ووصل معدّل كميات الوقود المباعة خلال يوليو 2020 إلى 90% من كميات الوقود المباعة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وافتتحت الشركة 25 محطة جديدة خلال النصف الأول منها 18 محطة خلال الربع الثاني، كما تمضي الشركة قدماً في تنفيذ خططها لافتتاح 50 ـــــ 60 محطة جديدة خلال 2020، بما في ذلك 20 ـــــ 25 محطة في دبي.

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