«وصل» تُباشر كسوة السيراميك الأطول عالمياً

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

بدأت أخيراً عمليات إكساء واجهة ناطحة سحاب «وصل» في شارع الشيخ زايد، بألواح السيراميك إيذاناً ببدء مجموعة وصل لإدارة الأصول العد العكسي لتسجيل رقم قياسي عالمي لأطول واجهة سيراميك في العالم بطول 300 متر تقريباً.

وتقع ناطحة سحاب وصل مقابل برج خليفة الأعلى في العالم، وتتكوّن من 63 طابقاً متعددة الاستخدامات وتسعى المجموعة إلى إثراء سجلها العمراني بإضافة نجاح معماري فريد يتمثل بالجمع بين واجهة السيراميك والألواح الشمسية الضوئية للمساعدة في تنظيم درجة الحرارة الداخلية، والحد من الضوضاء. ونجحت المجموعة في تطوير الناطحة باجتياز مرحلة هندسية غير مسبوقة بعدما اتخذت طبقات ناطحة السحاب شكلاً هندسياً يتمحور حول حرف «Z» أو ما يعرف في مجال الهندسة المعمارية بتقنية (التعارض)، وهو مفهوم مستقى من أصول نحت التماثيل في الفنون الإيطالية.

وتتسابق الشركات العقارية في دبي على رفد الإمارة بباقة من أفضل المنشآت والمباني التي تعتمد أحدث التصميمات المعمارية وتراعي الاشتراطات البيئية والصحية وتلتزم بخفض استهلاك المياه والكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية مع توفير مستويات نوعيّة من الرفاهية للسكان.

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