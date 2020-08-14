موديز تؤكد تصنيفات «أبوظبي الأول»

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكملت «موديز» المراجعة الدورية لتصنيفات بنك أبوظبي الأول والتصنيفات الأخرى المرتبطة بنفس الوحدة التحليلية، وقد تم إجراء المراجعة من خلال مراجعة المحفظة، حيث قامت الوكالة بإعادة تقييم مدى ملاءمة التصنيفات في سياق المنهجية الرئيسية ذات الصلة، والتطورات الأخيرة، ومقارنة الملف المالي والتشغيلي مع نظرائه المصنفين بشكل مشابه.

وأشارت «موديز» في تقريرها إلى أن التصنيف الائتماني للودائع طويلة الأجل لبنك أبوظبي الأول Aa3 يعكس التقييم الائتماني الأساسي A3 والتقييم الائتماني الأساسي المعدل، بالإضافة إلى رفع التقييم الائتماني الأساسي 3 درجات بناءً على تقييم موديز لاحتمالية عالية جداً للدعم الحكومي عند الحاجة.

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