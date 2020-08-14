9.2 % رقم قياسي للإنتاج الصناعي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في أبوظبي 9.2% في الربع الأول مقارنة بالربع نفسه من 2019، حيث بلغ الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 155.3% في الربع الأول 2020، بينما كان 142.3% في الربع الأول من 2019.

وأكد تقرير مركز أبوظبي للإحصاء أمس أن أهم الأنشطة التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال الربع الأول من 2020 تمثلت في نشاط مجموعة صنع الآلات والمعدات، حيث ارتفع كميات إنتاجها 132.7% كما أسهمت مجموعة صنع المعدات الكهربائية في الارتفاع بنسبة 11.6%.

كما أصدر المركز تقريرين عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في أبوظبي خلال يوليو الماضي أشار فيه إلي ارتفاع الرقم القياسي للأسعار خلال الأسبوع الرابع من يوليو 2% مقارنة بشهر فبراير 2020 وارتفع الرقم القياسي الأسبوعي لأسعار السلع الغذائية في الأسبوع الرابع من يوليو 0.6% مقارنة مع فبراير 2020 وارتفع الرقم القياسي الأسبوعي للسلع غير الغذائية في الأسبوع الرابع ليوليو 8.8%.

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