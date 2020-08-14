20.45 مليوناً أرباح «إشراق للاستثمار» في الربع الثاني

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «إشراق للاستثمار»، أمس، نتائجها المالية الأولية للأشهر الستة الأولى من 2020، وبلغت الأرباح الصافية للشركة للربع الثاني 20.45 مليون درهم، فيما أظهرت نتائج النصف الأول 2020 تسجيل الشركة خسائر صافية بقيمة 26.7 مليون درهم. وتطبيقاً لنهجها الواضح في ضبط وتقليص النفقات، نجحت إشراق في تخفيض النفقات الإدارية والعامة بنسبة 16.3% خلال الفترة المذكورة المنتهية في 30 يونيو 2020.

وأعلنت إشراق عن تطبيق استراتيجية استثمارية متكاملة، تستهدف خلق التوازن في محفظتها الاستثمارية في ما بين مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل العقارات وأدوات الدخل الثابت والأسهم والتكنولوجيا، كذلك ستنفذ الشركة برنامج واسع لإعادة شراء الأسهم.

من ناحية أخرى، تتعاون الشركة مع الهيئات الشرعية لعدد من كبرى المصارف، لاستعادة التصنيف السابق لأسهمها المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كونها أسهماً متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وسجلت محفظة الشركة للموجودات العقارية والتمويلية دخلا تشغيليا إيجابيا خلال الأشهر الستة الأولى. وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس الإدارة : أثبتت استراتيجية التنوع التي بدأنا بتنفيذها العام الماضي صلابة "إشراق" حيث نجحنا في تسجيل دخل تشغيلي على الرغم من التأثير السلبي لـ «كوفيد 19». وسنعمل على الاستفادة من انخفاض سعر سهم إشراق للمباشرة فوراً في تطبيق برنامج واسع لإعادة شراء الأسهم، كذلك نتطلع إلى استعادة التصنيف السابق لأسهم الشركة المدرجة بسوق أبوظبي، كونها أسهماً متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز