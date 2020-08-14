2.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 677 مبايعة بقيمة 1.27 مليار درهم، منها 113 مبايعة للأراضي بقيمة 536.27 مليون درهم، و564 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 730.88 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 34 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى. وتصدرت ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.51 مليار درهم منها 121 رهن أراض بقيمة 1.12 مليار درهم و186 رهن فلل وشقق بقيمة 390.96 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 191 مليون درهم ورهن بمنطقة هور العنز شرق بقيمة 188 مليون درهم. وأما الهبات، فشهدت تسجيل 48 هبة بقيمة 170.98 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 60 مليونا.

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