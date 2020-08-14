664 مليوناً إيرادات «دانة غاز» خلال النصف الأول

المصدر: الشارقة – البيان

بلغ صافي أرباح «دانة غاز»، في النصف الأول 18 مليون دولار (66 مليون درهم) مقارنة بأرباح بقيمة 52 مليون دولار (191 مليون درهم) في النصف الأول من 2019 قبل احتساب مخصصات غير مكررة واستحقاقات تعاقدية وإيرادات مؤجلة.

واستناداً إلى النتائج غير المعدلة، سجّلت الشركة خسائر بقيمة 19 مليون دولار (69 مليون درهم) نتيجةً لاحتساب مخصصات انخفاض القيمة بمقدار 37 مليون دولار مرتبطة بأصول الشركة في قطاع النفط والغاز في مصر بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع قيمة الأصول المالية وبلغ متوسط إنتاج المجموع 63.250 برميل نفط مكافئ يومياً.

وتراجعت إيرادات الشركة 25% إلى 181 مليون دولار (664 مليون درهم) في النصف الأول مقارنة مع 242 مليون دولار (887 مليون درهم) في النصف الأول من 2019، ويعود سبب تراجع الإيرادات أولاً إلى انخفاض أسعار البيع المحققة خلال هذه الفترة، والتي كان لها تأثير سلبي بقيمة 42 مليون دولار ثم إلى تراجع الإنتاج في مصر بسبب التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول وبلغ متوسط أسعار البيع المحققة 30 دولاراً لبرميل المكثفات و28 دولاراً لبرميل النفط المكافئ من الغاز البترولي المسال في النصف الأول 2020 مقارنة بـ51 دولاراً لبرميل المكثفات و33 دولاراً لبرميل النفط المكافئ من الغاز البترولي المسال على التوالي خلال النصف الأول 2019.

واتخذت دانة غاز مجموعة من الإجراءات بهدف خفض النفقات ما مكّنها من خفض النفقات الإدارية والعامة 25% وتحقيق وفورات بقيمة مليوني دولار (7.3 ملايين درهم) في هذه النفقات ومن المتوقع تحقيق وفورات إضافية في النصف الثاني من 2020. كما انخفضت النفقات الرأسمالية بنسبة 72% إلى 25 مليون دولار (92 مليون درهم) بسبب تأجيل كل المشاريع غير الأساسية.

وتواصلت عملية بيع أصول الشركة في مصر برغم بعض التأخير الناجم عن انتشار «كوفيد-19». وتتوقع دانة غاز إصدار إعلان جديد بهذا الخصوص خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وبالنسبة إلى الصكوك، تواصل الشركة استكشاف الخيارات التمويلية المتنوعة المتاحة.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: «حققت دانة غاز أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً ومرناً خلال النصف الأول من 2020. فقد بلغت أرباحنا التشغيلية الصافية (قبل احتساب المخصصات) 18 مليون دولار من إجمالي إيرادات بقيمة 181 مليون دولار، ما يعكس قدرتنا على العمل بنجاح رغم تخفيض النفقات. وتمثل مبيعات الغاز نصف إيرادات دانة غاز تقريباً، وتتم عمليات البيع وفق عقود طويلة الأمد مع الحكومات المحلية، بما يضمن تحقيق إيرادات مستدامة ».

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