28.4 مليوناً أرباح «البحيرة الوطنية للتأمين»

المصدر: دبي – البيان

حققت شركة البحيرة الوطنية للتأمين نتائج فنية جيدة خلال النصف الأول من 2020 على الرغم من المطالبات التي تكبدتها الشركة خلال الربع الأول، جراء الأضرار التي لحقت بالممتلكات والسيارات نتيجة لهطول وتراكم مياه الأمطار في مختلف مناطق الدولة، إضافة إلى تداعيات «كورونا» التي تعاظمت خلال الربع الثاني من هذا العام.

وبلغ إجمالي صافي الأرباح 28.4 مليون درهم في نهاية النصف الأول 2020، مقابل 26.1 مليون درهم نهاية النصف الأول 2019، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 679 مليون درهم في 30 يونيو الماضي، مقابل 654 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2019، وبلغت موجودات الشركة 2.475 مليون درهم في 30 يونيو الماضي مقابل 2.008 مليون نهاية ديسمبر 2019. وقال الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس الإدارة، إن الأقساط المكتتبة بلغت 457 مليون درهم في نهاية النصف الأول، مقابل 418 مليون درهم في نهاية النصف الأول من 2019، وبلغت أرباح عمليات التأمين 18 مليون درهم في نهاية النصف الأول 2020، مقابل 16 مليون درهم في نهاية النصف الأول 2019.

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