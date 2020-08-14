563 مليوناً أرباح «داماك» النصفية

المصدر: دبي - وام

بلغ إجمالي إيرادات شركة داماك العقارية 2.4 مليار درهم خلال النصف الأول من 2020، مقارنة مع 1.9 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2019، فيما وصلت قيمة المبيعات المحجوزة إلى 1.05 مليار درهم بحسب ما أعلنت عنه الشركة أمس، وبلغ إجمالي الأرباح 563 مليون درهم بالنصف الأول في حين وصل إجمالي الأصول إلى 22.6 مليار.وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وصلت داماك العقارية إلى علامة بارزة تتمثل في تجاوز 30 ألف وحدة سلمت حتى الآن مع 1250 وحدة تم تسليمها في مجمع أكويا ومنطقة الخليج التجاري.

وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة داماك العقارية: شهد عام 2020 بداية جيدة نسبياً للعمليات، ولكن في مارس تأثرنا بالظروف المستجدة، كما هو حال جميع الشركات على مستوى العالم.

وأضاف: نحن متفائلون بأن الفترة التي تسبق معرض «إكسبو دبي» في نهاية 2021 ستسمح بامتصاص بعض الفائض المعروض من العقارات.

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