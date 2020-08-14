إعلان الفائزين بجائزة السعادة في مكان العمل

المصدر: دبي - البيان

كشف «برنامج السعادة في مكان العمل» أمس، عن أسماء أكثر أماكن العمل سعادة في دولة الإمارات، وتكريمها خلال فعاليات الدورة الثالثة من الحفل الافتراضي لجائزة السعادة في مكان العمل.

وحازت «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» على جائزة «أكثر أماكن العمل سعادة» ضمن فئة القطاع الحكومي، فيما نالت الجائزة ذاتها ضمن فئة القطاع الخاص شركة «باراماونت لأنظمة الكمبيوتر». وتم في دورة هذا العام منح جائزة أكثر أماكن العمل سعادة أيضاً لشركات صغيرة ومتوسطة الحجم. وكانت "ساستينابول مايندز" ومقرها بدبي أطلقت الجائزة في يوليو 2017.

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