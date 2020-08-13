2 % ارتفاع أسعار المستهلك بأبوظبي خلال الأسبوع الرابع من يوليو

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع الرقم القياسي الأسبوعي لأسعار المستهلك في أبوظبي خلال الأسبوع الرابع من يوليو 2020 بنسبة 2% مقارنة مع شهر فبراير من العام ذاته، وذلك بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي أمس.

ويعتمد المركز في حساب الرقم القياسي للأسعار بناءً على دراسة أسعار 332 سلعة مصنفة ضمن 10 مجموعات إنفاقية، وتم اعتبار شهر فبراير 2020 على أنه شهر مرجعي.

وتشمل مجموعات الإنفاق السلع الغذائية واللحوم والأسماك والأغذية البحرية والفواكه والبقول، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية والصابون والمطهرات والمنظفات والمعطرات والكمامات والقفازات وأدوية الزكام والأحجار الكريمة والمصوغات.

وأظهرت الإحصاءات ارتفاع الرقم القياسي الأسبوعي للسلع الغذائية بنسبة 0.6% خلال الأسبوع الرابع من يوليو من العام الجاري مقارنة مع شهر فبراير، فيما ارتفع الرقم القياسي للسلع غير الغذائية بنسبة 8.8% خلال فترتي المقارنة.

وفي حال مقارنة الأسبوع الرابع من شهر يوليو مع الأسبوع الثالث من الشهر ذاته فقد ارتفع الرقم القياسي بنسبة 0.2%.

وتشمل السلع الغذائية الداخلة في احتساب المؤشر لـ 294 سلعة، وبذلك فإنها تستحوذ على 82.56 % من الوزن الكلي للمؤشر في حين يبلغ وزن أصناف اللحوم (32 صنفاً) 31.73% وتتوزع بقية النسبة من وزن المؤشر على مجموعات الإنفاق الأخرى.

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