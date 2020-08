1.4 مليار درهم أرباح أدنوك للتوزيع خلال النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، اليوم نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2020، حيث سجلت الشركة أرباحاً أساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 1.422 مليار درهم، بينما بلغ صافي أرباح الشركة 910 مليون درهم. وخلال الربع الثاني، بلغت الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 793 مليون درهم، وصافي الربح 511 مليون درهم.

المرونة في الأداء المالي

رغم الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا المستجد خلال النصف الأول من العام، استمرت الشركة في تعزيز مرونة أدائها مسجلةً زيادة بنسبة 7.6% في الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال النصف الأول من العام 2020 مقارنة بالنصف الأول من العام 2019.

وحافظت شركة أدنوك للتوزيع على مركزها المالي القوي الذي يؤهلها لمواصلة جهودها للتوسّع محلياً ودولياً تماشياً مع سياستها للنمو الذكي. حيث بلغت سيولة الشركة 5.2 مليار درهم في 30 يونيو 2020، بما في ذلك 2.4 مليار درهم في صورة نقدية، و2.8 مليار درهم في صورة تسهيلات ائتمانية غير مستغلة.

كما شهدت الشركة تحسّناً في كميات الوقود المباعة نتيجة لتخفيف قيود الحركة على مستوى الدولة، حيث وصل معدّل كميات الوقود المباعة خلال شهر يوليو 2020 الى 90% من كميات الوقود المباعة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

مواصلة مسيرة النمو

ركّزت الشركة جهودها خلال النصف الأول من العام 2020 للحفاظ على صحة وسلامة عملائها، وموظفيها، والمجتمع المحلي من خلال تطبيق أعلى معايير السلامة. وبفضل الالتزام بمعايير الصحة والسلامة، استمرت محطات الشركة في العمل طوال الفترة الماضية لضمان تقديم الخدمات للعملاء ولمزودي الخدمات الصحية وكذلك لمساعدة العملاء على إتمام رحلاتهم الضرورية. كما تستمر شركة أدنوك للتوزيع في إظهار المرونة في عملياتها تماشياً مع جهود الدولة الهادفة لإعادة حركة النشاط الاقتصادي، حيث قامت الشركة بإعادة افتتاح خدمات غسيل السيارات وتغيير زيوت المحركات خلال الربع الثاني بصورة ناجحة وآمنة، مع ضمان تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة.

واستمرت شركة أدنوك للتوزيع في تحقيق التقدم في استراتيجيتها للنمو الذكي خلال النصف الأول من العام 2020 مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة، حيث قامت بافتتاح 25 محطة جديدة خلال النصف الأول بما في ذلك 18 محطة خلال الربع الثاني. كما تمضي الشركة قدماً في تنفيذ خططها لافتتاح 50-60 محطة جديدة خلال العام 2020، بما في ذلك 20-25 محطة في دبي. ومنذ إطلاق مفهوم محطات أدنوك "On the go" في شهر نوفمبر من العام 2019، تم افتتاح 17 محطة من هذا الطراز خلال النصف الأول من العام 2020، مع وجود خطط لافتتاح المزيد قريباً.

كما تستمر شركة أدنوك للتوزيع في التركيز على تقديم تجربة مميزة لعملائها من خلال برنامج تجديد متاجرها. وعلى الرغم من القيود التي فرضها الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد، فقد نجحت الشركة في تجديد 11 متجراً خلال النصف الأول، بما في ذلك 10 متاجر خلال الربع الثاني. كما تنوي الشركة الالتزام بخططها لتجديد 40-50 متجراً خلال العام 2020.

وبهذه المناسبة قال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: "نحن فخورون بالإجراءات التي تبنتها أدنوك للتوزيع للتصدي لفيروس كورونا المستجد على الرغم من الظروف الاستثنائية التي واجهها السوق، حيث استمرت جهودنا لضمان وصول خدماتنا للعملاء، مع تقديم المزيد من الخيارات لهم. كما شهدنا تحسناً في كميات الوقود المباعة نتيجة لتخفيف قيود الحركة على مستوى الدولة، وحافظنا على استراتيجيتنا للنمو الذكي لتوسيع مساحة حضورنا، ولضمان وصول شبكة خدماتنا إلى كافة أنحاء دولة الإمارات، وخصوصاً في قلب الأحياء السكنية التي لم تكن تحظى في السابق بخدمات التزود بالوقود بسهولة ".

التركيز على العملاء

كما استجابت أدنوك للتوزيع بكفاءة وسرعة للظروف والتحديات المصاحبة لانتشار فيروس كورونا من خلال تسريع تطبيق استراتيجيتها للتجارة الإلكترونية، وتقديم خدمات جديدة لتعزيز تجربة العملاء، بما في ذلك تكوين شراكة رائدة مع مقدمي خدمات التوصيل "طلبات"، مما يتيح للعملاء إمكانية طلب احتياجاتهم من أكثر من 1700 منتج من أكثر من 100 من متاجر واحة أدنوك التابعة للشركة، حيث شهدت خدمة التوصيل الجديدة ترحيباً كبيراً خلال فترة الإغلاق الكلي. كما أطلقت الشركة برنامج مكافآت أدنوك، وهو برنامج الولاء الأول المتعلق بمنتجات الوقود في الدولة، والقائم على نظام جمع النقاط، مما يتيح للعملاء تحقيق الاستفادة المثلى من مشترياتهم في مواقع الشركة. كما شهد برنامج مكافآت أدنوك تسجيل أكثر من 750 ألف مستخدم حتى الآن، كما شهدت الأيام العشرة الأولى منذ إضافة نظام النقاط الي البرنامج إجراء أكثر من نصف مليون معاملة.

وأضاف الشامسي في تعليقه: "نواصل جهودنا لتطوير حلولنا الرقمية، بما في ذلك سبل الدفع التي لا تتطلب التلامس، وتوسيع مجموعة منتجاتنا وخدماتنا للوصول لعدد أكبر من العملاء، وهو ما ثبت نجاحه. ونتطلع لتطوير ذلك من خلال تقديم المزيد من الخدمات والمنتجات المبتكرة لمساعدة عملائنا على الاستمتاع بمستوى أعلى من الراحة وتعزيز ولائهم لنا".

كما بادرت شركة أدنوك للتوزيع باتخاذ عدد من التدابير لمواكبة متطلبات العملاء في ظل الظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك تقديم خدمات جديدة لتوفير الحماية للموظفين والعملاء، مثل عمليات التنظيف العميق يومياً في مواقع الشركة، وتوفير ممرات خاصة للمنتجات الضرورية اليومية في المتاجر، وخدمة التعقيم الداخلي للمركبات.

وشملت المبادرات التي تركز على احتياجات العملاء تحسين إدارة فئات المنتجات، وتقديم الأطعمة الطازجة ومنتجات القهوة المميزة. وبسبب تأثير فيروس كورونا المستجد، ازدادت مشتريات العملاء مع انخفاض عدد زياراتهم للمحطات مما أسهم في زيادة معدل حجم سلة المشتريات الإجمالية بنسبة 19.7% خلال النصف الأول من العام 2020 مقارنة بالنصف الأول من العام 2019.

جدير بالذكر أنه قد تم مؤخراً تصنيف شركة أدنوك للتوزيع في المرتبة الأولى بين شركات البيع بالتجزئة على مستوى الشرق الأوسط ضمن قائمة فوربس العالمية لأفضل 100 شركة للعام 2020، وذلك نتيجة جهودها المستمرة لتعزيز تجربة العملاء وتطوير مستوى خدماتها.

تؤكد شركة أدنوك للتوزيع التزامها بسياسة توزيع الأرباح للعام 2020، وزيادتها بنسبة 7.5% لتبلغ 2.57 مليار درهم، وذلك بعد زيادتها بنسبة 62% خلال العام 2019 لتبلغ 2.39 مليار درهم. كما تتوقع الشركة دفع توزيعات الأرباح النصفية لعام 2020 (10.285 فلس للسهم) في شهر أكتوبر المقبل وفقاً لموافقة مجلس الإدارة.

