جبل علي 7 عالمياً بربط موانئ الحاويات

المصدر: (دبي- سيد صالح)

احتل ميناء جبل علي بدبي المركز السابع عالمياً على قائمة أكثر موانئ العالم ربطاً بين موانئ الحاويات في 2020، ونشرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» نقلاً عن بيانات «إم دي إس ترانسمودال» البريطانية.

وشارك ميناء جبل في نفس المركز مينائي «هيوستن» الأمريكي، و«نانشا» الصيني، حيث يضطلع كل ميناء من هذه الموانئ الثلاثة بدور نقطة التوقف الرئيسية في 12 ألف مسار للتجارة البحرية بين موانئ الحاويات على مستوى العالم. وكانت صدارة القائمة لميناء «روتردام» الهولندي، حيث يخدم 43 ألف مسار.

وجاء ميناء «أنتويرب» البلجيكي في المركز الثاني بعدد 34 ألف مسار، وحل ميناء «هامبورغ» الألماني ثالثاً، بعدد 26 ألف مسار. وفي سياق متصل، صنف ميناء جبل علي في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والــ 23 عالمياً في عدد الموانئ التي يتصل بها اتصالاً مباشراً وعددها 144 ميناء وفقاً قائمة نشرتها «أونكتاد».

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