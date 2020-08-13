استطلاع دولي: دبي الأكثر أماناً لاستضافة الفعاليات العالمية

المصدر: دبي - البيان

كشفت ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، والتي تُعتبر واحدة من أكبر الشركات المتخصصة بتنظيم المعارض التجارية في المنطقة عن نتائج استطلاع أجرته وأظهر أنّ دبي ستكون المكان الأكثر أماناً لاستضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى خلال الأشهر المقبلة، لا سيما في ظل الدور المحوري الذي ستلعبه المعارض التجارية في استئناف الأنشطة في فترة ما بعد الجائحة.

وشمل الاستبيان أكثر من 4 آلاف أخصائي من 130 دولة، وركز الاستبيان على أثر الجائحة على قطاع المعارض العالمي، وتناول بشكل أكثر تركيزاً المجالات الرئيسية للقطاع مثل السفر والميزانيات وأهمية المعارض التجارية في عالم ما بعد كوفيد-19.

وأعرب 77% من المشاركين في الاستبيان عن اعتقادهم بأن دبي هي الوجهة الأكثر أماناً لحضور المعارض في فترة ما بعد الجائحة، وتلتها ألمانيا (41%) والسعودية (19%) وفرنسا (17%) وإيطاليا (15%).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز