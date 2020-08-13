جولات بحرية وعروض ترويجية في «مفاجآت الصيف»

المصدر: دبي - البيان

تواصل مفاجآت صيف دبي فعالياتها المميزة مع باقة من الأنشطة والعروض الترويجية اليومية، حيث تقدّم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من أفضل العروض والأنشطة الترفيهية التي تضمن قضاء عطلة نهاية أسبوع ممتعة لجميع أفراد العائلة، وتعد الدورة الثالثة والعشرون من مفاجآت صيف دبي والتي تستمر حتى 29 أغسطس الجاري، جزءاً من جدول الفعاليات السنوية لقطاع التجزئة في دبي، والتي تضم مهرجانات رئيسية وعروضاً ترويجية وتجارب حصرية.

التسلية والترفيه

ويمكن للزوار والمقيمين الاستمتاع بجولة بحرية رائعة برفقة الأصدقاء مع إكسكلوسيف لليخوت خلال مفاجآت صيف دبي، حيث تتيح شركة تأجير اليخوت في دبي مارينا تخفيضات بنسبة 15 % عند استئجار أحد اليخوت أو القوارب من أسطولها الفاخر. ويتوفر العرض للعملاء عند استخدام الرمز DSS15، ليشكل فرصة مثالية للاستمتاع بجولة بحرية حول نخلة جميرا أو رحلة إلى برج العرب مع غروب الشمس قبل العودة إلى دبي مارينا.

ويقدم دبي دولفيناريوم تخفيضات بنسبة 25 % على أسعار التذاكر لحضور عروض الدلافين وأسد البحر خلال مفاجآت صيف دبي، حيث تشكل العروض المميزة في الوجهة الترفيهية الشهيرة في حديقة خور دبي فرصة مثالية لمشاهدة الدلافين وأسد البحر عن قرب والاستمتاع بالعروض طيلة أيام الأسبوع. ويمكن للزوار استخدام الرمز الترويجي DSS2020 للاستفادة من التخفيضات على أسعار تذاكر الدخول.

التسوق والعروض الترويجية

ويشكل اليوم الخميس الفرصة الأخيرة والمثالية للاستمتاع بالتخفيضات الكبرى على مجموعة من أشهر العلامات التجارية في عالم الأزياء، بما في ذلك كالفين كلاين وتومي هيلفجر وألدو وبيركنستوك وليفايز ونوتيكا وتومز ويو جي جي والكثير غيرها، وذلك في إطار عرض التسوق الخالي من ضريبة القيمة المضافة الذي يقدمه كلوب أباريل والموقع الإلكتروني 6thStreet.com على مدار الأسبوع.

ويمكن لأعضاء برنامج الولاء «أمبر» للمكافآت من مجموعة الطاير الفوز بمليون نقطة أثناء جمع آلاف النقاط الإضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يسري العرض الحصري لمدة ثلاثة أيام من الخميس حتى السبت.

كما يشكل اليوم الخميس الفرصة الأخيرة لزوار دبي مارينا مول أو أي من مراكز التسوق التابعة لمجموعة إعمار في دبي للفوز بمجموعة من قسائم التسوق وتجارب الإقامة الأسبوعية ووجبات العشاء الرومانسية، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية العائلية كجزء من عرض الإقامة والطعام والترفيه. ويمكن لأعضاء برنامج الولاء يو من إعمار الدخول في سحب للفوز بجوائز قيمة عند إنفاق مبلغ 200 درهم باستخدام بطاقة يو من إعمار، حيث سيجري السحب الأخيراليوم . كما سيحصل أحد المتسوقين المحظوظين بعد غدا 15 أغسطس على سيارة إنفينيتي كيو 50 في إطار السحوبات الرقمية التي تقام برعاية مجموعة مراكز التسوق في دبي، حيث يقام السحب الرابع من سلسلة السحوبات الأسبوعية الستة للفوز بالسيارة الفاخرة، بالإضافة إلى جوائز بقيمة مليون درهم إماراتي. للدخول في السحب، يمكن للمتسوقين إنفاق مبلغ 200 درهم في مراكز التسوق المشاركة والتابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي. وسيجري سحبان إضافيان على سيارة إنفينيتي كيو 50 في 22 و29 أغسطس.

سحوبات شير

ويمكن للمتسوقين الفوز بجوائز رائعة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع سحوبات شير مليونير في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة، حيث يمكنهم الدخول في سحب للفوز بمليون نقطة من برنامج شير للمكافآت عبر تحميل تطبيق شير من ماجد الفطيم على هواتفهم الذكية ومسح الإيصالات التي تبلغ قيمتها 300 درهم من مراكز التسوق الثلاثة المشاركة. ويمكن أيضاً للزوار والمقيمين الفوز بجوائز فورية مع لعبة المفاجآت في سيتي سنتر ديرة، وذلك عند إنفاق مبلغ 300 درهم في سيتي سنتر ديرة، حيث يمكنهم الحصول على رمز التفعيل من مكتب خدمة العملاء للدخول في اللعبة والفوز بقسائم تسوق أو هدايا من مركز التسوق. ويمكن لزوار متاجر جمبو من الطلاب والأهالي الفوز بمبلغ 25،000 ألف درهم إماراتي لتغطية رسوم العام الدراسي الجديد، وذلك في أحد متاجر العلامة المتخصصة بمجال الأجهزة الإلكترونية في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة وسوق الفهيدي من اليوم، ويتيح العرض الترويجي المتوفر عبر الإنترنت فرصة الفوز بأحدث الأجهزة الإلكترونية التي تتضمن الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية.

متاجر موجي

وتقدم متاجر موجي في دبي مول وسيتي سنتر مردف ومول الإمارات عرض 'اشتر قطعتين واحصل على الثالثة مجاناً على مجموعة من المنتجات المختارة، بما في ذلك القرطاسية وملابس الأطفال وحافظات الطعام والأكواب وصناديق التخزين وغيرها الكثير، لتتيح للأهالي والصغار العرض الأمثل بمناسبة موسم العودة إلى المدارس. ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بأحدث منتجات الاستحمام والعناية بالجمال مع عرض باث آند بودي ووركس خلال مفاجآت صيف دبي. وتقدم علامة الأزياء سبلاش عروضاً متميزة على تشكيلتها الأنيقة من ملابس الرجال والسيدات والأطفال خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى 5 سبتمبر، حيث تشمل العروض تشكيلة واسعة من الأزياء اليومية والرسمية وأزياء الأطفال.

عشاق الإبداع والابتكار

يمكن لعشاق الإبداع والابتكار المشاركة في فعالية ليجو بلاست أوف تو مارس في ابن بطوطة مول خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يمكنهم إضافة حزمة من مكعبات الليجو للمساهمة في بناء جدار الفسيفساء الممتد على مساحة 27 متراً مربّعاً، احتفاءً بإطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة لمهمة مسبار الأمل إلى المريخ، وذلك عند إنفاقهم لمبلغ 50 درهماً في ابن بطوطة مول حتى بعد غد السبت 15 أغسطس.

ويستضيف ابن بطوطة مول عروضاً فنية مباشرة لأفضل فناني الجرافيتي في المنطقة في ردهة مصر، حيث سيقدم الفنانون من زي آرتس لمساتهم الإبداعية الخاصة يومياً حتى 29 أغسطس.

ويمكن للضيوف قضاء يوم ممتع مع الأصدقاء والعائلة في جميرا زعبيل سراي رويال ريزيدنس خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يقدم الفندق الواقع في نخلة جميرا عرضاً صيفياً خاصاً يتضمن إمكانية الدخول إلى إحدى فيلات الإقامة الملكية خلال اليوم، بالإضافة إلى رصيد بقيمة 500 درهم صالح للاستخدام في مطعم بلاج ذي الطابع البيروفي، وذلك مقابل 1,499 درهماً إماراتياً لأكثر من 10 أشخاص.

وأطلقت مجموعة فنادق ومنتجعات جميرا الفاخرة فعاليتها السنوية «أسبوع مطاعم جميرا»، وتدعو عشاق الطعام في كافة أنحاء دبي لتجربة أشهى المأكولات خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري. وتتوافر قوائم محددة لوجبتي الغداء والبرنش مقابل 150 درهماً و250 درهماً فقط يومياً من الساعة 12 ظهراً حتى 4 عصراً في منافذ بيع مختارة في فنادق جميرا بيتش وجميرا زعبيل سراي وجميرا النسيم وجميرا الخور وزعبيل هاوس ذا جرينز باي جميرا.

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