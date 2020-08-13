دبي تبحث تنفيذ «جاهزية السياحة» بكفاءة وأمان

المصدر: دبي - البيان

بحثت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي العودة التدريجية للحركة السياحية في الإمارة وما يتطلبه ذلك من تعاون وتنسيق على أعلى المستويات لضمان عودة قوية للسياحة، مع مراعاة ضمان استمرار وضع صحة وسلامة الزوار في مقدمة الأولويات، في ضوء ما يشهده العالم من جهود لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإيجاد الحلول المناسبة بما يسهم في ضمان استدامة منظومة السياحة واستمرارية الأعمال.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مع هلال سعيد المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بحضور المستشار القانوني لإقامة دبي العميد الدكتور علي عجيف الزعابي والعقيد الدكتور عمر الشامسي مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة وعدد من المسؤولين.

تضافر الجهود

ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص والالتزام بالعمل المشترك وتضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن استئناف الأنشطة الاقتصادية، وبما يضمن تنفيذ استراتيجية «جاهزية السياحة» بكفاءة عالية وجعل الطيران أكثر أمناً وسلاماً خلال مواجهة الظروف المتغيرة جراء الجائحة.

وقال اللواء محمد أحمد المري «إننا ملتزمون بالتنسيق المستمر مع شركائنا لتوفير أعلى معايير الراحة والطمأنينة للمسافرين، وحريصون على اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة موظفينا ومسافرينا، وإننا واثقون برؤية قيادتنا الحكيمة التي جعلت صحة وسلامة أفراد المجتمع والضيوف كافة في مقدمة الأولويات، وما تمتلكه دبي اليوم من إمكانيات هائلة قادرة على تجاوز هذه الأزمة، والمحافظة على مكانتها المتميزة، وبقائها في مصاف الوجهات السياحية المفضلة للسفر».

وأضاف أن إقامة دبي على أتم الاستعداد لاستقبال الزوار وتقديم خدمات متميزة للمسافرين القادمين عبر مطارات دبي، وذلك وفق خطة محكمة وآمنة تركز على تأصيل الصورة المشرّفة عن دبي، وتهدف إلى ترسيخ الثقة في أذهان كل من فكر واتخذ قرار السفر، إذ تعمل الإدارة بشكل مستمر مع شركائها لتقديم كل التسهيلات التي تضمن تيسير إجراءات إصدار التأشيرات واستقبال المسافرين وفق المعايير والاشتراطات التي حددتها الدولة، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

تسخير الإمكانيات

وأشاد اللواء محمد المري بالجهود التي تقوم بها دائرة السياحة في دبي وسعيها في تعزيز مكانة الإمارة عالمياً والترويج لها لجذب السياح والمستثمرين، مؤكداً أن الإدارة تعمل على تسخير كل إمكانياتها لدعم قطاع السياحة والعمل على تحقيق الرؤية الرامية لجعل دبي الوجهة السياحية الأولى والمركز التجاري الرائد في العالم.

وثمن هلال سعيد المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي الجهود الكبيرة التي تقوم بها إقامة دبي في تسهيل إجراءات دخول وخروج المسافرين وفق أعلى معايير الصحة والسلامة، وتقديم خدمات متميزة لهم لإسعادهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز