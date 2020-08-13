«إليبس» تنال «آيزو» في إدارة الصحة والسلامة والبيئة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «إليبس» لتصنيع الأنابيب العازلة والمملوكة لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) و«لوجستر» الدنماركية، عن نجاحها في تطبيق تدابير رقابية صارمة لضمان الصحة والسلامة في جميع عملياتها بمعايير وممارسات مهنية دولية مرموقة تمثلت بنيلها شهادة الآيزو في نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (OHSAS 18001:2007)، إلى جانب حصولها على شهادة آيزو في نظام الإدارة البيئية (14001:2015).

كما جددت الشركة شهادة آيزو في نظام إدارة الجودة (9001:2015) وجددت بنجاح شهادة «يورو هيت آند باور» التي تُمنح وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقييم جودة الأنابيب، إلى جانب تجديد التزامها بمواصفات الشبكة الأوروبية الدولية لتبريد وتدفئة المناطق.

وقال أحمد بن شعفار، رئيس مجلس إدارة «إليبس»: «نجحت إليبس في الحصول على شهادات دولية في نظام الإدارة البيئية ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، حيث تضع الشركة جانب الصحة والسلامة على رأس أولوياتها».

ويعتمد نظام الإدارة البيئية في «إليبس» على معايير (آيزو 14001:2015)، حيث يتم إجراء تحليل مفصل للأثر البيئي وتنفيذ التدابير الضرورية. ويعتمد نظام إدارة الجودة لدى الشركة على معايير (آيزو9001:2015)، التي تسهم في تقليل مخاطر العمل.

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