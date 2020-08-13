شبكة طيران الإمارات تغطي 74 وجهة بنهاية أغسطس

المصدر: دبي- البيان

تستأنف طيران الإمارات خدمات الركاب إلى بيرمنغهام (اعتباراً من 1 سبتمبر) وإلى سيبو (20 أغسطس) وهيوستن (23 أغسطس)، ليرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكتها العالمية إلى 74 وجهة مطلع الشهر المقبل.

وبذلك تواصل الناقلة توفير مزيد من الخيارات أمام عملائها لمواصلة سفرهم براحة وأمان عبر مركزها في دبي بين الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية. كما يمكن للعملاء من مختلف محطات الناقلة التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

وسوف تشغل طيران الإمارات إلى بيرمنغهام 4 رحلات في الأسبوع، وإلى سيبو رحلتين في الأسبوع، بطائرات البوينج 777-300ER. كما ستشغل 3 رحلات أسبوعياً إلى هيوستن بالبوينج 777-300LR.

وتخدم الناقلة حالياً 5 محطات في الولايات المتحدة، هي نيويورك جيه اف كيه وواشنطن العاصمة وبوسطن وشيكاغو ولوس أنجليس. وسوف تواصل توسيع شبكتها إلى 6 مدن، لتوفر لعملائها 27 رحلة أسبوعياً من دبي إلى تلك الدولة.

والحجز متاح على جميع رحلات طيران الإمارات عبر موقعها الشبكي emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر.

دبي ترحب بزوارها: إبراز شهادة فحص PCR الخاص بالخلو من «كوفيد 19» إلزامي لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي (والإمارات العربية المتحدة) قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه. معلومات حول متطلبات دخول الزوار الدوليين إلى دبي على الموقع www.emirates.com/‏‏flytoDubai

وتعد دبي واحدة من الوجهات العالمية الأكثر شعبية. ففي عام 2019، استقبلت المدينة 16.7 مليون زائر واستضافت مئات الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض العالمية، بالإضافة إلى الأحداث الرياضية والترفيهية.

ومنذ أعادت دبي فتح أبوابها أمام السياح في 7 يوليو المنصرم، واصل عدد حالات «كوفيد 19» الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة تراجعه، وأصبحت دبي من أوائل مدن العالم التي تحصل على ختم «السفر الآمن» SafeTravels من مجلس السفر والسياحة العالمي WTTC الذي صادق على التدابير والإجراءات الاحترازية الشاملة والفعالة التي تتخذها دبي لضمان صحة وسلامة زوارها.

وتقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد 19» مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020).

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