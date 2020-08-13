تعاون بين اقتصادية دبي و«أكشاك» لدعم «رخصة تاجر»

المصدر: دبي- البيان

تعاون قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي مع منصة «أكشاك» المعتمدة للتجارة الإلكترونية، ليتمكن المبدعون من الشباب حاملي «رخصة تاجر» الصادرة من اقتصادية دبي والمعنية بترخيص المشاريع المدارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، من عرض منتجاتهم وبضائعهم، والوصول بها إلى أكبر شريحة من المستهلكين والجمهور عبر الموقع الإلكتروني الخاص بأكشاك مجاناً.

وبإمكان حاملي «رخصة تاجر» عرض منتجاتهم وبضائعهم عبر موقع أكشاك بسهولة من خلال إنشاء متجر مستقل يتم إضافة جميع المنتجات فيه. كما يوفر الموقع akshaak.com/‏‏ae/‏‏sell/‏‏ded لوحة تحكم ذكية لإدارة المتجر وعرضاً لمتابعة الطلبات والمعاملات، بوابة دفع إلكترونية بدون نسبة فائدة على عمليات البيع، وخدمات التوصيل.

سهولة

وقال أحمد الشاعر، مدير أول قسم التوعية بقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: نسعى من خلال «رخصة تاجر» إلى تنظيم عملية ممارسة الأعمال وتعزيز التجارة الإلكترونية الأمر الذي يعكس استراتيجيتنا الرامية إلى سهولة ممارسة الأعمال ودعم القدرة التنافسية التنموية لدبي.

وتؤكد شراكتنا مع «أكشاك» التزامنا بدعم المشاريع الناشئة للشباب من حاملي رخصة التاجر ومساعدتهم على بيع وتسويق منتجاتهم إلكترونياً، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني بشكل عام. وتأتي الاتفاقية في الوقت الذي يشهد إقبالاً كبيراً من قبل أفراد المجتمع للتسوق إلكترونياً«.

مواءمة

وقال فهيم الزبيدي، الرئيس التنفيذي ومؤسس تطبيق أكشاك: في مواءمة لتوجه الدولة للريادة في الخدمات والمنظومة الإلكترونية على مستوى العالم، انبثقت وتأسست أكشاك كتطبيق إلكتروني لا يهدف فقط لتوفير منصة إلكترونية متكاملة للترويج وعرض المنتجات المبتكرة، بل يمتد لإنشاء مجتمع إلكتروني متكامل عبر التطبيق يشمل شريحة من أصحاب المواهب والحرف المسجلة والتي يصعب على أفراد المجتمع الوصول إلى حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: نسعى إلى تمييز أصحاب المشاريع الناشئة المرخصين وذلك لإتاحة الفرصة للمشاركة العملية والإنتاجية في المجتمع، وفتح آفاق جديدة في السوقين المحلي والخارجي، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف إلى المجتمع عبر تطبيق إماراتي موثوق ومتكامل. وستوفر المنصة إحصائيات حول المشاركين من أصحاب المشاريع الناشئة في إمارة دبي لإفادة اقتصادية دبي.

ويوفر الموقع الإلكتروني والتطبيق في المرحلة الأولى منصة لعرض المنتجات التي تصنف تحت الفئات التالية: الإكسسوارت، المأكولات والمشروبات، الفنون والصناعات اليدوية، الأزياء، الصحة والجمال، ويوفر أيضاً المصداقية والتأكد من صاحب الحساب، بالإضافة إلى حلول الدفع الإلكترونية».

بيئة مثالية

تواصل اقتصادية دبي العمل على توفير البيئة المثالية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب رخصة تاجر عبر توقيع شراكات مع الجهات كافة من القطاعين الحكومي والخاص وتوفير التسهيلات لهم، والاستفادة من الفرصة الواعدة التي توفرها الإمارة في قطاع التجارة الإلكترونية وسائر القطاعات بوصفها مركزاً دولياً مرموقاً للأعمال وحاضنة عالمياً للابتكار والمشاريع الإبداعية.

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