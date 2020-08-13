منظمة المناطق الحرة تعتمد 37 نقطة اتصال حول العالم

المصدر: دبي- البيان

اعتمدت المنظمة العالمية للمناطق الحرة 37 نقطة اتصال وطنية تطوعية ستعمل على مساعدة المنظمة على نشر معارف وخبرات وأفضل حلول وممارسات قطاع المناطق الحرة في عدد من الدول حول العالم، وذلك خلال اجتماع عن بُعد حضره الدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وتأتي أهمية المبادرة في ظل الدور الذي تلعبه أكثر من 3000 منطقة حرة حول العالم في تسهيل عبور حوالي ثلث حركة التجارة العالمية عبر هذه المناطق، والتي توفر نحو 70 مليون وظيفة عمل. وتُسهم في دعم العديد من القطاعات عبر شبكة من المراكز التجارية ومنصات القطاع المتخصصة التي ترتبط بسلسلة القيمة المضافة العالمية.

وقال الدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة: ستلعب نقاط الاتصال دوراً هاماً على المستوى الوطني بالتعاون مع المكاتب الإقليمية وسفراء المنظمة مما يعزز من دورها العالمي.

كما أننا ندرك أهمية دعم أعضاء المنظمة بالمرونة اللازمة للتعامل مع المتغيرات المتسارعة خاصة في ظل أزمة (كوفيد – 19)، وذلك للخروج منها بشكل أقوى وأكثر تنظيماً واستعداداً لمواجهة التحديات المقبلة.

ستسمح الشبكة العالمية من المكاتب الإقليمية ونقاط الاتصال الوطنية والسفراء المعتمدين للمنظمة العالمية للمناطق الحرة من مساعدة المنظمة على دعم المناطق الأعضاء حول العالم بشكل أفضل على التأقلم مع ظروف بيئة التجارة الجديدة الناجمة عن هذه الأزمة.

وجرى اختيار نقاط الاتصال الوطنية من قبل المنظمة بناء على الخبرات التي تتمتع بها هذه المؤسسات والأفراد في قطاع المناطق الحرة، والسمعة المهنية، وشبكة العلاقات التي تتمتع بها، وقدرتها على منح الوقت اللازم للمهام التي ستوكل بها خلال الفترة المقبلة.

نقاط

وتعتبر نقاط الاتصال الوطنية بحسب ميثاق المنظمة العالمية للمناطق الحرة، مؤسسة أو شخص يجري تعيينه لفترة عام قابلة للتجديد لتمثيل دولة معينة في عملية تبادل المعلومات بين المنظمة وقطاع المناطق الحرة في تلك الدولة، ويكمن دورها الرئيسي في جمع البيانات للدول ودراسات الحالة، إلى جانب تنسيق عملية تنظيم الورش التدريبية على المستوى المحلي، وتسهيل استطلاعات الرأي لمختلف الأطراف المعنية.

كما تساعد هذه النقاط في تحديث قواعد البيانات والاتصال وفي تنظيم الفعاليات الإقليمية، بما يدعم وظيفة المنظمة لإدارة المعرفة.

وستمثل نقاط الاتصال الوطنية دول: أفغانستان والأرجنتين وأرمينيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا والصين وكولومبيا وكوستاريكا والدومنيكان والغابون وغانا وجورجيا وهاييتي والهند (2) والأردن وجامايكا وكازاخستان ولاتفيا وليتوانيا ومالي وموريتانيا والمكسيك والمغرب وموزمبيق ونيجيريا ومقدونيا الشمالية وفلسطين وكوت ديفوار وصربيا وإسبانيا وسريلانكا وتوغو وتونس وأوغندا وأوروغواي.

تأسيس

تأسست المنظمة العالمية للمناطق الحرة لمساعدة الأعضاء على التواصل، والوصول إلى أفضل الممارسات من الآليات والأدوات المتخصصة، وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي، وعبر 10 مكاتب إقليمية في عدد من الدول بمناطق مختلفة من العالم، والذي يتعزز من خلال نقاط الاتصال الوطنية الـ37، أي بنحو 4 أضعاف.

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