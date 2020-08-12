«بلو أوشن» تضم 3 علامات تجارية عالمية إلى السوق الإماراتي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «بلو أوشن»، المتخصصة في توزيع وتسويق منتجات الاتصالات والإلكترونيات الاستهلاكية، ومقرها دبي، عن استحواذها على ثلاث علامات تجارية دولية في مجموعتها المتنامية من العلامات في السوق الإماراتي المحلي.

حيث قامت الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها، بضم «فانيفال»، وهي أكبر وأشهر شركة عالمية متخصصة في تصنيع الهواتف المكتبية وبروتوكولات المكالمات الصوتية عبر الإنترنت، كما ضمت «هونى ويل» المتخصصة في تصنيع أجهزة تبريد الهواء صديقة للبيئة، بالإضافة إلى علامة «إيريس» السويسرية المتخصصة في تنقية الهواء.

وقال شهزاد أحمد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «بلو أوشن»: «لقد أصبح تنقية وتعقيم الهواء مدعاة للقلق للعالم أجمع، وبدأت العديد من العائلات في تركيب مبردات الهواء وأجهزة تنقية الهواء في المنزل للتعامل مع التهديد المتزايد لتلوث الهواء والجراثيم والفيروسات، ستعالج المنتجات الجديدة هذه المخاوف ونحن فخورون جداً بتقديمها في الوقت المناسب في السوق».

وأضاف أحمد، باعتبارنا منظمة أعمال مستقبلية، فنحن نبحث دائماً عن منتجات حديثة ومبتكرة لتقديمها في البلدان التي نعمل بها، والاستحواذ على العلامات التجارية هونى ويل، وفينيفال، وأريس، كانت خطوة مهمة جداً، ففي وقت يعاني فيه العالم من فيروس «كورونا» المستجد وتداعياته الاقتصادية والصحية، كان من المهم دخول هذه المنتجات إلى السوق المحلي، حيث ستساعد على تعزيز مكانة دولة الإمارات كلاعب رئيسي في تجارة الجملة والتوزيع في المنطقة، خصوصاً في ظل الطلب المرتفع على هذه المنتجات بسبب الأزمة الحالية.

وتتجاوز شبكة توزيع التجزئة التابعة لمجموعة بلو أوشن 300 متجر للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء دولة الإمارات وتعد الموزع الرئيسي لعدد كبير من العلامات التجارية العالمية المعروفة في أكثر من 40 دولة وشبكة تضم أكثر من 100 موزع وأكثر من 250 شريكاً.

وتمثل مجموعة «بلو أوشن»، بعض أفضل العلامات التجارية للمستهلكين في مجال الإلكترونيات والاتصالات في العالم، حيث لديها شراكة قوية مع العديد من أبرز العلامات التجارية المتعددة الجنسيات من بينها: «جيجا ست، وإن إي سي، وبلاك أند ديكر، وموتورولا وهي تك وسكروس».

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