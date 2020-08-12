إلغاء رحلات «الاتحاد للطيران» بين شنغهاي وأبوظبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت الاتحاد للطيران أن 6 ضيوف ممن سافروا 3 أغسطس على متن رحلتها من أبوظبي إلى شنغهاي جاءت نتائج فحصهم إيجابية في اختبارات الحمض النووي عقب وصولهم إلى مطار بودنغ الدولي حسب مكتب شنغهاي للحماية والوقاية من فيروس كورونا وعليه خضع الضيوف لإجراء فحص إلزامي «PCR» ولم تظهر عليهم أية أعراض وجاءت نتيجة الفحص سلبية عند إتمام إجراءات السفر.

وقال متحدث باسم «الاتحاد» أمس إن المسافرين الستة يخضعون حالياً للحجر الصحي في أحد المرافق الطبية في شنغهاي مشيراً إلى أنه بموجب توجيهات هيئة الطيران المدني الصينية، تم إلغاء رحلة الاتحاد للطيران التي يتم تشغيلها 17 أغسطس بين أبوظبي وشنغهاي ورحلة الاتحاد للطيران رقم EY867 التي كان سيتم تشغيلها بين شنغهاي وأبوظبي 18 أغسطس.

وتقوم الاتحاد للطيران بإخطار ومساعدة الضيوف الذين حجزوا على متن هذه الرحلة، فيما قامت بتعديل توجيهات السفر ذات الصلة بجميع الضيوف المسافرين إلى شنغهاي بحيث يجب على جميع الضيوف المسافرين إلى شنغهاي تقديم نتائج سلبية لفيروس كورونا واستصدارها خلال 48 ساعة من موعد المغادرة من أبوظبي أو من مطار الإقلاع إذا كانوا قادمين من مدينة أخرى عبر أبوظبي وينطبق ذلك على كافة المسافرين بما في ذلك الأطفال والرضع.

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