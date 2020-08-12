جولات بحرية وعروض ترويجية لمفاجآت صيف دبي بنهاية الأسبوع

المصدر: دبي - البيان

تواصل مفاجآت صيف دبي فعالياتها المميزة مع باقة من الأنشطة والعروض الترويجية اليومية، حيث تقدّم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من أفضل العروض والأنشطة الترفيهية التي تضمن قضاء عطلة نهاية أسبوع ممتعة لجميع أفراد العائلة، وتعد الدورة الثالثة والعشرون من مفاجآت صيف دبي والتي تستمر حتى 29 أغسطس الجاري، جزءاً من جدول الفعاليات السنوية لقطاع التجزئة في دبي، والتي تضم مهرجانات رئيسية وعروضاً ترويجية وتجارب حصرية.

التسلية والترفيه

ويمكن للزوار والمقيمين الاستمتاع بجولة بحرية رائعة برفقة الأصدقاء مع إكسكلوسيف لليخوت خلال مفاجآت صيف دبي، حيث تتيح شركة تأجير اليخوت في دبي مارينا تخفيضات بنسبة 15 بالمئة عند استئجار أحد اليخوت أو القوارب من أسطولها الفاخر. ويتوفر العرض للعملاء عند استخدام الرمز DSS15، ليشكل فرصة مثالية للاستمتاع بجولة بحرية حول نخلة جميرا أو رحلة إلى برج العرب مع غروب الشمس قبل العودة إلى دبي مارينا.

ويقدم دبي دولفيناريوم تخفيضات بنسبة 25 بالمئة على أسعار التذاكر لحضور عروض الدلافين وأسد البحر خلال مفاجآت صيف دبي، حيث تشكل العروض المميزة في الوجهة الترفيهية الشهيرة في حديقة خور دبي فرصة مثالية لمشاهدة الدلافين وأسد البحر عن قرب والاستمتاع بالعروض طيلة أيام الأسبوع. ويمكن للزوار استخدام الرمز الترويجي DSS2020 للاستفادة من التخفيضات على أسعار تذاكر الدخول.

التسوق والعروض الترويجية

ويشكل يوم الخميس من هذا الأسبوع الفرصة الأخيرة والمثالية للاستمتاع بالتخفيضات الكبرى على مجموعة من أشهر العلامات التجارية في عالم الأزياء، بما في ذلك كالفين كلاين وتومي هيلفجر وألدو وبيركنستوك وليفايز ونوتيكا وتومز ويو جي جي والكثير غيرها، وذلك في إطار عرض التسوق الخالي من ضريبة القيمة المضافة الذي يقدمه كلوب أباريل والموقع الإلكتروني 6thStreet.com على مدار الأسبوع.

ويمكن لأعضاء برنامج الولاء «أمبر» للمكافآت من مجموعة الطاير الفوز بمليون نقطة أثناء جمع آلاف النقاط الإضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يسري العرض الحصري لمدة ثلاثة أيام من الخميس حتى السبت.

كما يشكل يوم الخميس الفرصة الأخيرة لزوار دبي مارينا مول أو أي من مراكز التسوق التابعة لمجموعة إعمار في دبي للفوز بمجموعة من قسائم التسوق وتجارب الإقامة الأسبوعية ووجبات العشاء الرومانسية، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية العائلية كجزء من عرض الإقامة والطعام والترفيه. ويمكن لأعضاء برنامج الولاء يو من إعمار الدخول في سحب للفوز بجوائز قيمة عند إنفاق مبلغ 200 درهم إماراتي باستخدام بطاقة يو من إعمار، حيث سيجري السحب الأخير في 13 أغسطس.

كما سيحصل أحد المتسوقين المحظوظين في 15 أغسطس على سيارة إنفينيتي كيو 50 في إطار السحوبات الرقمية التي تقام برعاية مجموعة مراكز التسوق في دبي، حيث يقام السحب الرابع من سلسلة السحوبات الأسبوعية الستة للفوز بالسيارة الفاخرة، بالإضافة إلى جوائز بقيمة مليون درهم إماراتي. للدخول في السحب، يمكن للمتسوقين إنفاق مبلغ 200 درهم إماراتي في مراكز التسوق المشاركة والتابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي. وسيجري سحبان إضافيان على سيارة إنفينيتي كيو 50 في 22 و29 أغسطس.



سحوبات شير

ويمكن للمتسوقين الفوز بجوائز رائعة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع سحوبات شير مليونير في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة، حيث يمكنهم الدخول في سحب للفوز بمليون نقطة من برنامج شير للمكافآت عبر تحميل تطبيق شير من ماجد الفطيم على هواتفهم الذكية ومسح الإيصالات التي تبلغ قيمتها 300 درهم إماراتي من مراكز التسوق الثلاثة المشاركة. ويمكن أيضاً للزوار والمقيمين الفوز بجوائز فورية مع لعبة المفاجآت في سيتي سنتر ديرة، وذلك عند إنفاق مبلغ 300 درهم إماراتي في سيتي سنتر ديرة، حيث يمكنهم الحصول على رمز التفعيل من مكتب خدمة العملاء للدخول في اللعبة والفوز بقسائم تسوق أو هدايا من مركز التسوق.

ويمكن لزوار متاجر جمبو من الطلاب والأهالي الفوز بمبلغ 25،000 ألف درهم إماراتي لتغطية رسوم العام الدراسي الجديد، وذلك في أحد متاجر العلامة المتخصصة بمجال الأجهزة الإلكترونية في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة وسوق الفهيدي من 13 أغسطس وحتى 12 سبتمبر. ويتيح العرض الترويجي المتوفر عبر الإنترنت فرصة الفوز بأحدث الأجهزة الإلكترونية التي تتضمن الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية.



متاجر موجي

وتقدم متاجر موجي في دبي مول وسيتي سنتر مردف ومول الإمارات عرض 'اشتر قطعتين واحصل على الثالثة مجاناً' على مجموعة من المنتجات المختارة، بما في ذلك القرطاسية وملابس الأطفال وحافظات الطعام والأكواب وصناديق التخزين وغيرها الكثير، لتتيح للأهالي والصغار العرض الأمثل بمناسبة موسم العودة إلى المدارس.

ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بأحدث منتجات الاستحمام والعناية بالجمال مع عرض باث آند بودي ووركس خلال مفاجآت صيف دبي، حيث تقدم العلامة مجموعة العناية بالجسم التي تتضمن علبة لوشن صغيرة وجلّ استحمام ومرّطباً وكريم لليدين مقابل 12 درهماً إماراتياً فقط، بينما تقدم العلامة حاملات الشموع مقابل 35 درهم إماراتي وصابون اليدين مقابل 15 درهماً إماراتياً. يتوفر العرض في كافة متاجر باث آند بودي ووركس في دبي.

وتقدم علامة الأزياء سبلاش عروضاً متميزة على تشكيلتها الأنيقة من ملابس الرجال والسيدات والأطفال خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى 5 سبتمبر، حيث تشمل العروض تشكيلة واسعة من الأزياء اليومية والرسمية وأزياء الأطفال. كما تقدم عرضاً مميزاً بمناسبة العودة إلى المدارس، حيث تتيح للأطفال الصغار اختيار حقيبة جديدة تحمل صورة الشخصية المفضلة لديهم من أفلام الكرتون أو الأبطال الخارقين، وذلك مقابل 89 درهماً إماراتياً للحقيبة الواحدة و149 درهماً إماراتياً للحقيبتين.



الفعاليات

عشاق الإبداع والابتكار



يمكن لعشاق الإبداع والابتكار المشاركة في فعالية ليجو بلاست أوف تو مارس في ابن بطوطة مول خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يمكنهم إضافة حزمة من مكعبات الليجو للمساهمة في بناء جدار الفسيفساء الممتد على مساحة 27 متراً مربّعاً، احتفاءً بإطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة لمهمة مسبار الأمل إلى المريخ، وذلك عند إنفاقهم لمبلغ 50 درهماً إماراتياً في ابن بطوطة مول حتى يوم السبت الموافق 15 أغسطس.

ويستضيف ابن بطوطة مول عروضاً فنية مباشرة لأفضل فناني الجرافيتي في المنطقة في ردهة مصر، حيث سيقدم الفنانون من زي آرتس لمساتهم الإبداعية الخاصة يومياً حتى 29 أغسطس.

ويستضيف مول الإمارات تحدي تيك توك خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، ليستمتع مستخدمو تطبيق تيك توك بتجارب مميزة في المول. حيث تم تركيب مسجل صوت عملاق في الصالة الرئيسية وتمديد فترة التحدي حتى 15 أغسطس الجاري. ويتمثل التحدي في قيام الشباب بتصوير مقاطع فيديو خاصة بهم على ألحان أغنية New Beginning MOE على تطبيق أنغامي ونشرها عبر تطبيق تيك توك، للحصول على فرص الفوز بجوائز قيمة يومياً.

كما يستضيف المول خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري محاولة كسر الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال محاولة تشكيل أكبر لوحة فسيفساء في العالم مصنوعة من علب المنتجات، وستأخذ لوحة الفسيفساء شكل شخصية مدهش الشهيرة والمحبوبة. وسيستمتع عشاق مدهش والدمية الشهيرة فانكو بمشاهدة عروضهما المرحة من الساعة 10 صباحاً وحتى منتصف الليل من 13 إلى 15 أغسطس، ومن 10 صباحاً وحتى 10 ليلاً يوم 16 أغسطس. ويطل مدهش بعرض ترفيهي خاص يوم 15 أغسطس الساعة 7.30 مساءً لمدة 20 دقيقة.

ويواصل فيتنس فيرست للياقة البدنية تقديم فعاليات فلاش فيت الأسبوعية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في ابن بطوطة مول. ويستضيف فيتنس فيرست سلسلة من التحديات الرياضية بما في ذلك لعبة السلم والثعبان العملاقة ودخول تحدي تمرين التعلق. ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون مبلغ 50 درهماً إماراتياً المشاركة في نفس اليوم، للحصول على فرصة مسح ثلاثي الأبعاد للجسم بإشراف المدربين في فيتنس فيرست بهدف التعرّف على خواص وطبيعة كلّ جسم وتصميم البرنامج الرياضي الأمثل له.



الموسيقى والفنون

ويمكن للضيوف الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مميزة تجمع بين عرض لا بيرل وأمسية في أحد أفضل فنادق دبي، حيث تقدم لابيرل أمسية ساحرة تجمع بين الموسيقى والرقص والفنون البهلوانية مع عرضين يومياً طيلة مفاجآت صيف دبي. ويمكن للزوار والمقيمين الاستمتاع بعرض الإقامة الخاص في فندق حبتور بالاس، والذي يتضمن تذكرتين لحضور العرض مع وجبات الفشار أو رقائق الناتشو والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى غرفة مجانية وتخفيضات بنسبة 25 بالمئة في كافة مطاعم الحبتور سيتي. وتبدأ الأسعار من 438 درهماً إماراتياً للباقة البرونزية، و538 درهماً إماراتياً للباقة الفضية، و638 درهماً إماراتياً للباقة الذهبية، و748 درهماً إماراتياً للباقة البلاتينية و1,198 درهماً إماراتياً لباقة كبار الشخصيات الذي يتضمن ترقية الإقامة إلى جناح مميز. وتتوفر تشكيلة من الباقات الخاصة لعروض لابيرل، بما في ذلك الباقة البرونزية لقاء 119 درهماً إماراتياً، والباقة الفضية لقاء 169 درهماً إماراتياً وباقة المقاعد الذهبية لقاء 219 درهماً إماراتياً، وباقة المقاعد البلاتينية لقاء 274 درهماً إماراتياً، بالإضافة إلى باقة كبار الشخصيات لقاء 499 درهماً إماراتياً، وتتضمن كافة الباقات وجبات فشار أو ناتشو مع مشروبات غازية مجاناً.

كما سيعتلي نجم الكوميديا البريطاني جيمي كار خشبة المسرح ليقدم أمسيتين من العروض الكوميدية الارتجالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يمكن لعشاقه الاستمتاع بأمسية من القصص الطريفة والمرحة يحييها أحد أشهر نجوم الكوميديا في المملكة المتحدة، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي في 13 و14 أغسطس. تفتح الأبواب من الساعة 7 مساءً ويبدأ العرض الساعة 9 مساءً.

وتستمر الأجواء المرحة خلال عطلة نهاية الأسبوع في نادي الكوميديا لافتر فاكتوري في دبي، حيث يواصل النادي تقديم سلسلة عروضه الكوميدية المباشرة الشهيرة ويستضيف أمسيتين إضافيتين لنجوم الكوميديا دانا ألكسندر وليو كيرس وإيدي برايمسون في فندق جراند ميلينوم برشا هايتس في 13 و14 أغسطس.



عروض الفنادق

ويمكن للضيوف قضاء يوم ممتع مع الأصدقاء والعائلة في جميرا زعبيل سراي رويال ريزيدنس خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يقدم الفندق الواقع في نخلة جميرا عرضاً صيفياً خاصاً يتضمن إمكانية الدخول إلى إحدى فيلات الإقامة الملكية خلال اليوم، بالإضافة إلى رصيد بقيمة 500 درهم إماراتي صالح للاستخدام في مطعم بلاج ذي الطابع البيروفي، وذلك مقابل 1,499 درهماً إماراتياً لأكثر من 10 أشخاص. ويمكن للضيوف الراغبين بالإقامة لمدة ليلة قضاء أمسية مميزة في إحدى فيلات الإقامة الملكية، وخادم شخصي على مدار 24 ساعة ووجبة الفطور المجانية والكوخ الشاطئي الشخصي مقابل 3,000 درهم إماراتي غير شامل للرسوم والضرائب.

وأطلقت مجموعة فنادق ومنتجعات جميرا الفاخرة فعاليتها السنوية «أسبوع مطاعم جميرا»، وتدعو عشاق الطعام في كافة أنحاء دبي لتجربة أشهى المأكولات خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري. وتتوافر قوائم محددة لوجبتي الغداء والبرنش مقابل 150 درهماً إماراتياً و250 درهماً إماراتياً فقط يومياً من الساعة 12 ظهراً حتى 4 عصراً في منافذ بيع مختارة في فنادق جميرا بيتش وجميرا زعبيل سراي وجميرا النسيم وجميرا الخور وزعبيل هاوس ذا جرينز باي جميرا. كما تتوافر قوائم طعام مخصصة للأحبة الصغار وعروض مجانية خاصة بالأطفال حتى 12 عاماً. وتُعدّ هذه الفترة مثالية للاستمتاع بتناول الطعام في مطاعم جميرا الفاخرة عالمية المستوى. يسري العرض على الغداء فقط ويستمر حتى 22 أغسطس الجاري. وينبغي الحجز مسبقاً للاستفادة من العرض.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز