"مفاجآت صيف دبي" تقدم عروضاً وأنشطة ترفيهية خلال عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: وام

تواصل مفاجآت صيف دبي فعالياتها المميزة مع باقة من الأنشطة والعروض الترويجية اليومية حيث تقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من أفضل العروض والأنشطة الترفيهية التي تضمن قضاء عطلة نهاية أسبوع ممتعة لجميع أفراد العائلة.

ويمكن للزوار والمقيمين الاستمتاع بجولة بحرية مع "إكسكلوسيف" لليخوت خلال مفاجآت صيف دبي حيث تتيح شركة تأجير اليخوت في دبي مارينا تخفيضات بنسبة 15 بالمائة عند استئجار أحد اليخوت أو القوارب من أسطولها الفاخر.

ويقدم "دبي دولفيناريوم" تخفيضات بنسبة 25% على أسعار التذاكر لحضور عروض الدلافين وأسد البحر خلال المفاجآت صيف دبي حيث تشكل هذه العروض المميزة في الوجهة الترفيهية الشهيرة في حديقة خور دبي.

ويشكل يوم غد الخميس الفرصة الأخيرة والمثالية للاستمتاع بالتخفيضات الكبرى على مجموعة من أشهر العلامات التجارية في عالم الأزياء وذلك في إطار عرض التسوق الخالي من ضريبة القيمة المضافة الذي يقدمه "كلوب أباريل" والموقع الإلكتروني 6thStreet.com.

ويمكن لأعضاء برنامج الولاء "أمبر" للمكافآت من مجموعة الطاير الفوز بمليون نقطة أثناء جمع آلاف النقاط الإضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث يسري العرض الحصري لمدة ثلاثة أيام من الخميس حتى السبت ويتوفر لأعضاء برنامج أمبر عند إنقاقهم مبلغ 2500 درهم أو أكثر في أي من المتاجر المشاركة خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط.

كما أن يوم غد الخميس يعد الفرصة الأخيرة لزوار "دبي مارينا مول" أو أي من مراكز التسوق التابعة لمجموعة إعمار في دبي للفوز بمجموعة من قسائم التسوق وتجارب الإقامة الأسبوعية ووجبات العشاء بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية العائلية كجزء من عرض الإقامة والطعام والترفيه.. فيما يمكن لأعضاء برنامج الولاء "يو" من إعمار الدخول في سحب للفوز بجوائز قيمة عند إنفاق مبلغ 200 درهم حيث سيجري السحب الأخير في 13 أغسطس.

كما سيحصل أحد المتسوقين المحظوظين في 15 أغسطس الجاري على سيارة "إنفينيتي كيو 50" في إطار السحوبات الرقمية التي تقام برعاية مجموعة مراكز التسوق في دبي حيث يقام السحب الرابع من سلسلة السحوبات الأسبوعية الستة للفوز بهذه السيارة الفاخرة بالإضافة إلى جوائز بقيمة مليون درهم حيث يمكن للمتسوقين الدخول في السحي عند إنفاق مبلغ 200 درهم في مراكز التسوق المشاركة والتابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي، فيما سيجري سحبان إضافيان على سيارة "إنفينيتي كيو 50 "في 22 و29 أغسطس الجاري .

ويمكن للمتسوقين الفوز بجوائز رائعة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع سحوبات "شير مليونير" في "مول الإمارات" و"سيتي سنتر مردف" و"سيتي سنتر ديرة" حيث يمكنهم الدخول في سحب للفوز بمليون نقطة من برنامج "شير" للمكافآت عبر تحميل تطبيق "شير" من ماجد الفطيم على هواتفهم الذكية ومسح الإيصالات التي تبلغ قيمتها 300 درهم من مراكز التسوق الثلاثة المشاركة.

وبإمكان زوار متاجر "جمبو "من الطلاب والأهالي الفوز بمبلغ 25 ألف درهم لتغطية رسوم العام الدراسي الجديد وذلك في أحد متاجر العلامة المتخصصة بمجال الأجهزة الإلكترونية في "مول الإمارات" و"سيتي سنتر مردف" و"سيتي سنتر ديرة" وسوق الفهيدي من 13 أغسطس الجاري وحتى 12 سبتمبر المقبل، كما يتيح العرض الترويجي المتوفر عبر الإنترنت فرصة الفوز بأحدث الأجهزة الإلكترونية التي تتضمن الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية بالإضافة إلى العديد من عروض التسوق التي تقدمها المحلات المشاركة.

ويمكن لعشاق الإبداع والابتكار المشاركة في فعالية "ليجو بلاست أوف تو مارس" في "ابن بطوطة مول" خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث يمكنهم إضافة حزمة من مكعبات الليجو للمساهمة في بناء جدار الفسيفساء الممتد على مساحة 27 مترا مربعا احتفاء بإطلاق دولة الإمارات مهمة مسبار الأمل إلى المريخ وذلك عند إنفاقهم لمبلغ 50 درهم في "ابن بطوطة مول" حتى يوم السبت 15 أغسطس الجاري.

كما يستضيف "ابن بطوطة مول" عروضا فنية مباشرة لأفضل فناني الجرافيتي في المنطقة في ردهة مصر حيث سيقدم الفنانون من زي آرتس لمساتهم الإبداعية الخاصة يوميا حتى 29 أغسطس.

ويستضيف "مول الإمارات" تحدي "تيك توك" ومحاولة كسر الرقم القياسي العالمي في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية من خلال محاولة تشكيل أكبر لوحة فسيفساء في العالم مصنوعة من علب المنتجات حيث ستأخذ لوحة الفسيفساء شكل شخصية "مدهش" الشهيرة والمحبوبة.

ويواصل "فيتنس فيرست"للياقة البدنية تقديم فعاليات "فلاش فيت" الأسبوعية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في "ابن بطوطة مول"ويستضيف سلسلة من التحديات الرياضية.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مميزة تجمع بين عرض" لا بيرل" وأمسية في أحد أفضل فنادق دبي حيث تقدم "لابيرل" أمسية ساحرة تجمع بين الموسيقى والرقص والفنون البهلوانية مع عرضين يوميا طيلة مفاجآت صيف دبي.

كما سيعتلي نجم الكوميديا البريطاني جيمي كار خشبة المسرح ليقدم أمسيتين من العروض الكوميدية الارتجالية خلال عطلة نهاية الأسبوع وذلك في مركز دبي التجاري العالمي في 13 و14 أغسطس الجاري.

وتستمر الأجواء المرحة خلال عطلة نهاية الأسبوع في نادي الكوميديا "لافتر فاكتوري" في دبي حيث يواصل النادي تقديم سلسلة عروضه الكوميدية المباشرة الشهيرة ويستضيف أمسيتين إضافيتين لنجوم الكوميديا دانا ألكسندر وليو كيرس وإيدي برايمسون في فندق "جراند ميلينوم برشا هايتس" في 13 و14 أغسطس.

ويقدم فندق "زعبيل سراي رويال ريزيدنس" الواقع في نخلة جميرا خلال عطلة نهاية الأسبوع عرضا صيفيا خاصا يتضمن إمكانية الدخول إلى إحدى فيلات الإقامة الملكية خلال اليوم بالإضافة إلى رصيد بقيمة 500 درهم صالح للاستخدام في مطعم "بلاج" ذو الطابع البيروفي، وذلك مقابل 1499 درهما لأكثر من 10 أشخاص.. فيما يمكن للضيوف الراغبين بالإقامة لمدة ليلة قضاء أمسية مميزة في إحدى فيلات الإقامة الملكية وخادم شخصي على مدار 24 ساعة ووجبة الفطور المجانية والكوخ الشاطئي الشخصي مقابل 3000 درهم غير شامل للرسوم والضرائب.

كما تطلق مجموعة فنادق ومنتجعات جميرا الفاخرة فعاليتها السنوية "أسبوع مطاعم جميرا" وتدعو عشاق الطعام في كافة أنحاء دبي لتجربة أشهى المأكولات خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وتعد الدورة الثالثة والعشرون من مفاجآت صيف دبي التي انطلقت في 9 يوليو الماضي وتستمر حتى 29 أغسطس الجاري جزءاً من جدول الفعاليات السنوية لقطاع التجزئة في دبي والتي تضم مهرجانات رئيسية وعروضا ترويجية وتجارب حصرية.

يمكن الاطلاع على أجندة الفعاليات الكاملة لمفاجآـت صيف دبي 2020عبر الموقع الإلكتروني www.dubaisummersurprises.com وحسابات @DSSsocial على وسائل التواصل الاجتماعي.

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