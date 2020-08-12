«سيدات أعمال أبوظبي» ينظم معرض «الاختيار الأول» الافتراضي

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتحت مريم الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، فعاليات المعرض الافتراضي «الاختيار الأول» في نسخته الثانية بالتعاون مع مجلس سيدات الأعمال العرب عبر أحد برامج الاتصال المرئي المباشر في ظل التباعد الاجتماعي الذي فرضته أزمة كورونا «كوفيد ـ19». كان المعرض الأول أقيم بمشاركة 11 سيدة أعمال من 5 دول عربية منها الإمارات والسعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة المغربية، ولاقى صدى واسعاً وحقق نجاحاً لافتاً.

ونظراً لنجاح المعرض تم تنظيم المعرض الثاني الافتراضي «الاختيار الأول» بمشاركة 16 سيدة ورائدة أعمال من الإمارات والسعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين ومصر وسوريا ولبنان.

حضر الافتتاح خيرية دشتي – الأمين العام لمجلس سيدات الأعمال العرب وعدد من عضوات الهيئة التنفيذية للمجلس، والدكتورة شفيقة العامري المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وعدد كبير من رائدات الأعمال وسيدات المجتمع من مختلف الدول العربية.

شكر وامتنان

وألقت الرميثي خلال الافتتاح كلمة ترحيبية وجهت من خلالها الشكر والتقدير والامتنان لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، حفظها الله، على دعم سموها المتواصل وعطائها اللامحدود للمرأة الإماراتية والخليجية والعربية، والذي أسهم في تعزيز مسيرة تمكينها اقتصادياً، لتشارك بشكل فعّال في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات ودول الخليج والوطن العربي، وبالدور الرائد لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وما يحققه من نجاحات كبيرة على مختلف الصُّعد ضمن الشراكات المحلية والإقليمية.

وأكدت الرميثي أن النجاح الذي حققه مجلس سيدات أعمال أبوظبي منذ بداية تأسيسه ما كان ليتحقق لولا الدعم والمساندة والتوجيه من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وحرص سموها على أهمية تقديم المجلس الدعم والمساندة لسيدات ورائدات الأعمال في مختلف الظروف على المستويين المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى تأكيدها على استمرارية تقديم المجلس لكل خدماته عن بُعد ومن خلال مختلف الوسائل التقنية.

وأشارت الرميثي إلى أن المعرض يشكل فرصة متميزة للسيدات والأسرة بشكل عام، والذي من شأنه أن يدعم فرص المعارض التسويقية والتجارية الافتراضية مستقبلاً من خلال التسوق والتحضير لمستلزمات المناسبات بمختلف أنواعها، لتوفير كل ما تحتاجه المرأة ضمن مجالات اهتمامها، ومنها: المجوهرات والأزياء ومستلزمات التجميل، إلى جانب مشاركة العديد من العلامات التجارية المعروفة في الساحة المحلية والخليجية والعربية.

وأعربت الرميثي عن سعادتها بتنظيم معرض «الاختيار الأول» في نسخته الثانية بالتعاون مع مجلس سيدات الأعمال العرب الذي ترأسه الشيخة الدكتورة حصة سعد العبدالله الصباح، والذي تأسس في عام 1999 ويقدم العديد من المبادرات لدعم وتمكين المرأة في العالم العربي.

وألقت خيرية دشتي – الأمين العام لمجلس سيدات الأعمال العرب كلمة نيابة عن الشيخة الدكتورة حصة سعد العبدالله الصباح رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب، أعربت فيها عن أملها للمشاركات بالمزيد من التوفيق والنجاح والتميز، وقالت: خطواتكن ثابتة ومشاريعكن رائدة وعطاؤكن كبير.

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