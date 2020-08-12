جوائز متعددة في سحوبات «عروض الشارقة للتسوق» بـ«زيرو 6»

المصدر: الشارقة - البيان

استضاف مركز زيرو 6 للتسوق في الشارقة، أخيراً، برنامج «عروض الشارقة للتسوق»، ضمن فعاليات حملة «عروض الشارقة للتسوق» التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث ابتسم الحظ في الأسبوع الثاني لعدد من الفائزين من زوّار المول والمشاركين بالبرنامج الذين ربحوا جوائز متعددة في السحوبات.

وشهد السحب الذي أقيم بختام البرنامج ضمن أسبوعه الثاني بمركز زيرو 6، بفوز اثنين من المشاركين بسيارتي (BMW-X2)، هما جريفير كورياكوس من الهند، وريحانة شوكت علي من باكستان. كما شهدت منصة البرنامج في المركز، توزيع العديد من الجوائز والقسائم الشرائية بقيمة 5000 درهم، وجوائز نقدية بقيمة 2500 درهم، فضلاً عن إقامات فندقية لمدة ليلتين في فنادق مختلفة في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى التمتع بتجربة تسوّق شيّقة مليئة بالخصومات التي تتراوح بين 25 - 75% على مختلف الماركات العالمية.

إقبال

ويشهد المركز إقبالاً كبيراً من الزوّار والمتسوقين للاستفادة من الخصومات والتنزيلات الكبرى المقدمة خلال «عروض الشارقة للتسوق». كما تستمر في تقديم مفاجآتها من الجوائز للمتسوقين طيلة فترة الحملة التي سيتم اختتامها في 21 أغسطس في الإمارة، تحت شعار «ابتسم أنت في الشارقة».

وأشاد المتسوقون والفائزون بحملة «عروض الشارقة للتسوق»، وبعروض زيرو 6 مول التي تقدم تجربة تسوّق ترفيهية رفيعة المستوى، تشمل كافة الخيارات من المنتجات والسلع للمتسوقين، إلى جانب توفير فرص مثالية استثنائية من خلال المفاجآت والخصومات الكبرى التي يقدمها المركز والمحال التجارية، بالإضافة إلى الفوز بجوائز قيّمة في ظل الأجواء الاحتفالية للحصول على تجربة تسوق ممتعة.



خصومات



ودعا عيسى عطايا، مدير عام مجموعة ألف، المطور لمشروع «زيرو 6» مول في الشارقة، الجمهور للاستفادة من الخصومات الكبرى واغتنام هذه الفرصة للتسوق، والحصول على بطاقات السحب للمشاركة في سحوبات نهاية الأسبوع من خلال التسوق بمبلغ 200 درهم من المحلات المشاركة في العروض، إلى جانب التمتع بمرافق ترفيهية تناسب مختلف أفراد العائلة.

نتائج

وأكد عطايا أن النتائج التي تحققت خلال الحملة، تؤكد نجاح هدف عروض الشارقة للتسوق في دعم قطاع التجزئة في الإمارة بعد تأثره بجائحة «كوفيد 19»، والتي أطلقتها غرفة الشارقة استثنائياً، بهدف دعم القطاع ورسم البسمة على وجوه المتسوقين الذين فازوا بالعديد من الجوائز القيمة.

وكشف عطايا عن عروض خاصة ومميزة تقدم للجمهور في ظل الاستعداد للعودة إلى المدارس، ما يسهم في تمكين قسم كبير من العائلات والمتسوقين من شراء احتياجاتهم بأفضل الأسعار التنافسية، مع الاستفادة من الخصومات الكبرى والعروض الجاذبة والفرص العديدة للفوز بجوائز قيمة.

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