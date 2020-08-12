جمارك دبي تطلق مبادرة آفاق جمركية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت إدارة القيمة الجمركية مبادرة آفاق جمركية لنشر الإجراءات والقوانين المطبقة لتقييم البضائع التجارية بهدف تحديد الرسوم الجمركية المستحقة على هذه البضائع واستيفائها بشفافية عالية تحافظ على الإيرادات المالية الحكومية وتحقق العدالة التامة للمتعاملين في مستوى الرسوم الجمركية التي تترتب على بضائعهم التجارية، وذلك وفقاً للاتفاقيات الحالية والمستحدثة للقيمة الجمركية.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص جمارك دبي على توعية المتعاملين وتعريفهم الآليات التي تتبعها الدائرة في تحديد القيمة الجمركية وفقاً للمعايير والممارسات المتبعة عالمياً. ويتم من خلال المبادرة الجديدة نشر كافة المعلومات الهادفة للتوعية بعمليات التقييم من قنوات التواصل الاجتماعي لضمان وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من المتعاملين والموظفين والجمهور.

وتهدف المبادرة إلى فتح قنوات تواصل جديدة مع المتعاملين تؤمن التفاعل معهم لتحقيق غايات جمارك دبي في تعزيز القدرات المؤسسية ودعم الميزة التنافسية لإمارة دبي من خلال تقديم خدمات جمركية متكاملة في إطار من الشفافية التامة والوضوح الكامل.

وقالت إيمان بدر السويدي مديرة إدارة القيمة الجمركية: «نحرص على تعزيز الشراكة مع المتعاملين والجمهور من خلال توفير المعلومات المتعلقة بتقييم البضائع التجارية لأغراض تحديد الرسوم الجمركية المستحقة على هذه البضائع، لنعزز سعادة المتعاملين عبر اطلاعهم على الآليات التي نتبعها لتحديد القيمة الجمركية، دعماً للمزايا التي توفرها جمارك دبي للتجار والمستثمرين لتشجيعهم على زيادة حجم وقيمة عملياتهم التجارية المتجهة إلى دبي للاستفادة من موقعها ودورها العالمي كمنصة متطورة للتجارة الدولية والإقليمية».

وأضافت: «طورنا مبادرة آفاق جمركية لتلبي متطلبات المتعاملين وحاجتهم لمعرفة المعايير والأسس التي يجري من خلالها تقييم البضائع التجارية لاحتساب الرسوم الجمركية المترتبة عليها وتسهيل دخولها إلى أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة عبر المراكز الجمركية في إمارة دبي، وتهدف هذه المبادرة إلى مواكبة جهود التطوير الشاملة لكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين وتيسير معاملاتهم الحكومية لتتقدم الإمارات باستمرار نحو الصدارة العالمية في كل المجالات، مستفيدة من التطور الكبير الذي حققته في البنية التحتية والارتقاء الذي أنجزته في مجال تحديث الخدمات الذكية لتحسين مستويات الأداء وضمان افضل النتائج على صعيد تمكين المتعاملين من استكمال كافة عملياتهم التجارية دون تأخير وبأسرع وقت ممكن».

وأكدت أن إدارة القيمة الجمركية ستواصل تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين وفقاً لأحدث المعايير والممارسات العالمية بما يضمن تحقيق أفضل المزايا لهم من أجل تشجيعهم على اختيار دبي مقصداً لعملياتهم التجارية ونشاطهم الاستثماري.

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