اقتصادية دبي وأكشاك تتعاونان لدعم أصحاب "رخصة تاجر"

المصدر: البيان الإلكتروني

تعاون قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي مع "أكشاك"، منصة معتمدة للتجارة الإلكترونية، ليتمكن المبدعين من الشباب حاملي "رخصة تاجر" الصادرة من اقتصادية دبي والمعنية بترخيص المشاريع المدارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، بعرض منتجاتهم وبضائعهم والوصول بها إلى أكبر شريحة من المستهلكين والجمهور عبر الموقع الإلكتروني الخاص بأكشاك مجاناً.

وبإمكان حاملي "رخصة تاجر" عرض منتجاتهم وبضائعهم عبر موقع أكشاك بسهولة من خلال إنشاء متجر مستقل يتم إضافة جميع المنتجات فيه. كما يوفر الموقع https://akshaak.com/ae/sell/ded لوحة تحكم ذكية لإدارة المتجر وعرض لمتابعة الطلبات والمعاملات، بوابة دفع إلكترونية بدون نسبة فائدة على عمليات البيع، وخدمات التوصيل.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الشاعر، مدير أول قسم التوعية بقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: "نسعى من خلال "رخصة تاجر" إلى تنظيم عملية ممارسة الأعمال وتعزيز التجارة الإلكترونية الأمر الذي يعكس استراتيجيتنا الرامية إلى سهولة ممارسة الأعمال ودعم القدرة التنافسية التنموية لدبي.

وتؤكد شراكتنا مع "أكشاك" التزامنا بدعم المشاريع الناشئة للشباب من حاملي رخصة التاجر ومساعدتهم على بيع وتسويق منتجاتهم إلكترونياً، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني بشكل عام. وتأتي الاتفاقية في الوقت الذي يشهد اقبالا كبيراً من قبل أفراد المجتمع للتسوق إلكترونياً".

وأكد الشاعر على استمرارية اقتصادية دبي في توفير البيئة المثالية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب رخصة تاجر عبر توقيع الشراكات مع كافة الجهات من القطاعين الحكومي والخاص وتوفير التسهيلات لهم، والاستفادة من الفرصة الواعدة التي توفرها الإمارة في قطاع التجارة الإلكترونية وسائر القطاعات بوصفها مركزاً دولياً مرموقاً للأعمال وحاضنة عالمياً للابتكار والمشاريع الإبداعية.

ومن جانبه، قال فهيم الزبيدي، الرئيس التنفيذي ومؤسس تطبيق أكشاك: "موائمة لتوجه الدولة للريادة في الخدمات والمنظومة الإلكترونية على مستوى العالم، انبثقت وتأسست أكشاك كتطبيق إلكتروني لا يهدف فقط لتوفير منصة إلكترونية متكاملة للترويج وعرض المنتجات المبتكرة، بل يمتد لإنشاء مجتمع إلكتروني متكامل عبر التطبيق يشمل شريحة من أصحاب المواهب والحرف المسجلة والتي يصعب على أفراد المجتمع الوصول إلى حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف فهيم: "نسعى إلى تمييز أصحاب المشاريع الناشئة المرخصين وذلك لإتاحة الفرصة للمشاركة العملية والإنتاجية في المجتمع، وفتح آفاق جديدة في السوقين المحلي والخارجي، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف إلى المجتمع عبر تطبيق إمارتي موثوق ومتكامل. وستوفر المنصة إحصائيات حول المشاركين من أصحاب المشاريع الناشئة في إمارة دبي لإفادة اقتصادية دبي. ويوفر الموقع الإلكتروني والتطبيق في المرحلة الأولى منصة لعرض المنتجات التي تصنف تحت الفئات التالية: الإكسسوارت، المأكولات والمشروبات، الفنون والصناعات اليدوية، الأزياء، الصحة والجمال، ويوفر أيضاً المصداقية والتأكد من صاحب الحساب، بالإضافة إلى حلول الدفع الإلكترونية".

ويمكن الاطلاع من خلال الموقع على كافة الأسئلة ذات الصلة عن كيفية المشاركة، مع العلم بوجود فيديوهات توعوية وخطوات بالإنفوجرافيك لإفادة التجار. وللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع خدمة العملاء على الرقم +971561723478 أو عن طريق البريد الإلكتروني info@akshaak.com.

وأطلقت اقتصادية دبي ’رخصة تاجر‘، التي تصدر إلكترونياً، في إطار حرصها على تعزيز التجارة الإلكترونية وتنافسية اقتصاد الإمارة، إلى جانب تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في التحول الرقمي وبناء الوعي حول المنصات التي تسهل مزاولة الأنشطة التجارية. وقد نجحت إمارة دبي نجحت بفضل بنيتها اللوجستية المتطورة ونسبة الإقبال على استخدام الإنترنت الملحوظة الفترة القليلة السابقة في ترسيخ التحول الذكي وتحويله إلى نهج ناجح، حيث عززت الثورة الصناعية الرابعة من اعتماد التجارة الإلكترونية نموذجاً استثنائياً لممارسة أنشطة الأعمال.

ويتم الحصول على رخصة "تاجر" إلكترونياً في دقائق معدودة من أي مكان من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني dedtrader.ae واتباع الخطوات من خلال تسجيل بيانات الهوية الإماراتية، ومن ثم اختيار نوع النشاط، وتحديد الاسم التجاري، وذكر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تتم من خلالها عملية عرض المنتجات والخدمات.

وتضم مميزات الحصول على رخصة تاجر كل من إصدار بطاقة المنشأة، الاستفادة من التسهيلات البنكية، عرض المنتجات في منافذ البيع (الشركاء)، الحصول على عضوية غرفة دبي للأنشطة التجارية، الحصول على رمز المستورد الجمركي لتسهيل الاستيراد والتصدير عن طريق dubaitrade.ae، المشاركة في المعارض والمؤتمرات وورش العمل، التعاقد مع شركات التوظيف المؤقت، وتوفير مساحات للعمل (الشركاء).

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