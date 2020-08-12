مذكرة تفاهم بين منهاج للاستشارات ومعهد طائف الرقمي لدعم التعلم الرقمي للتمويل الإسلامي

المصدر: دبي- البيان

تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة منهاج للاستشارات ومعهد طائف الرقمي للتعاون الاستراتيجي في مختلف جوانب حلول التعلم الرقمي للتمويل الإسلامي. وقع مذكرة التفاهم المدير العام لشركة منهاج للاستشارات، الدكتور أمين فاتح والرئيس التنفيذي لمعهد طائف الرقمي محمد صديقي.

وتسهل مذكرة التفاهم التعاون بين المؤسستين في الإمارات لتعزيز وتطوير حلول التعلم الرقمي المتميزة لتسهيل نشر المعرفة بالتمويل الإسلامي رقمياً. وإجراء البحوث وبناء القدرات وتنفيذ مختلف الدورات الرقمية معاً، بالإضافة إلى ذلك، ستقوم المؤسستان بالاشتراك معاً لتقديم حلول التعلم الرقمي للتمويل الإسلامي لمختلف المؤسسات المالية الإسلامية. وسيعملان معاً على نشر المعرفة بالمالية الإسلامية من خلال الوسائل الرقمية، خاصةً وأن العالم يشهد الكثير من التحديات في هذا المجال في مثل هذه الأوقات العصيبة.

وقال الدكتور أمين فاتح: «سعداء بأننا مع خلال هذا التعاون مع معهد طائف الرقمي، سوف نعمل على تقديم دورات التعلم الرقمي وغيرها من الحلول لعملائنا. وتعد هذه بداية حقبة جديدة من مواكبة التعلم الرقمي. ونطمح أن نحقق بمشيئة الله نجاحاً كبيراً في ذلك».

وقال محمد صديقي: متحمسون للتعاون مع منهاج للاستشارات. ونحن على يقين من أن الجمع بين القاعدة المعرفية والعلمية لشركة منهاج للاستشارات والخبرة التقنية الرقمية لـ «طائف» ستساعدنا على إيصال رسالة المالية الإسلامية إلى الجمهور. حيث نتطلع إلى تعاون ناجح بين الطرفين.

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