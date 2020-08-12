إقامة دبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري تناقشان العودة التدريجية للحركة السياحية في دبي

التقى سعادة اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بـسعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي ، بحضور المستشار القانوني لإقامة دبي العميد الدكتور علي عجيف الزعابي ، والعقيد الدكتور عمر الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة وعدد من المسؤولين، وذلك لمناقشة العودة التدريجية للحركة السياحية في دبي ، وما يتطلبه من تعاون وتنسيق على أعلى المستويات لضمان عودة قوية للسياحة مع مراعاة ضمان استمرار وضع صحة وسلامة الزوار في مقدمة الأولويات، في ضوء ما يشهده العالم من جهود لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19). واييجاد الحلول المناسلبة بما يسهم في ضمان استدامة منظومة السياحة واستمرارية الأعمال.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص والالتزام بالعمل المشترك وتضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بشأن استئناف الأنشطة الاقتصادية، وبما يضمن تنفيذ استراتيجية "جاهزية السياحة" بكفاءة عالية. وجعل الطيران أكثر أمناً وسلاماً خلال مواجهة الظروف المتغيرة جراء الجائحة.

وقال سعادة اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، نحن ملتزمون بالتنسيق المستمر مع شركائنا لتوفير أعلى معايير الراحة والتطأنينة للمسافرين وحريصون على اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية التي تضمن سلامة موظفينا ومسافرينا، وإننا واثقون برؤية قيادتنا الحكيمة التي جعلت صحة وسلامة أفراد المجتمع والضيوف كافة في مقدمة الأولويات، وما تمتلكه دبي اليوم من إمكانيات هائلة قادرة على تجاوز هذه الأزمة والمحافظة على مكانتها المتميزة وبقائها في مصاف الوجهات السياحية المفضلة للسفر ، مضيفاُ إن إقامة دبي على أتم الاستعداد لاستقبال الزوار وتقديم خدمات متميزة للمسافرين القادمين عبر مطارات دبي وذلك وفق خطة محكمة وآمنة تركز على تأصيل الصورة المشرفة عن دبي وتهدف الى ترسيخ الثقة في أذهان كل من فكر واتخذ قرار السفر ، إذ تعمل الإدارة بشكل مستمر مع شركائها لتقديم كافة التسهيلات التي تضمن تيسير إجراءات إصدار التأشيرات واستقبال المسافرين وفق المعايير والاشتراطات التي حددتها الدولة، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأشاد سعادة اللواء محمد المري بالجهود التي تقوم بها دائرة السياحة في دبي وسيعيها في تعزيز مكانة الإمارة عالمياً والترويج لها لجذب السياح والمستثمرين ، مؤكداً إن الإدارة تعمل على تسخير كافة إمكانياتها لدعم قطاع السياحة والعمل على تحقيق الرؤية الرامية لجعل دبي الوجهة السياحية الأولى والمركز التجاري الرائد في العالم.

ومن جانبه ثمن سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، الجهود الكبيرة التي تقوم بها إقامة دبي في تسهيل اجراءات دخول وخروج المسافرين وفق أعلى معايير الصحة والسلامة. وتقديم خدمات متميزة لهم لإسعادهم.

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